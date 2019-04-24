الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخفجي تنتخب مجلس إدارتها الجديد

المناطق_ سطام الفروان

عقدت الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخفجي اجتماع الجمعية العمومية العادية (2019) في يوم الاثنين 17 شعبان 1440هـ الموافق 22 ابريل 2019 في قاعة الخفجي للأحتفالات، وقد بدئ الاجتماع عند الساعة التاسعة والربع مساء، بحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثل مكتب المحاسب القانوني، وبحضور تجاوز 240 مساهما، ومساهمة، وقد بدأت عند السابعة مساء عملية الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من بين المترشحين البالغ عددهم ( 13 ) مترشحا واستمرت حتى الساعة التاسعة، وافتتحت الجلسة بإعلان نظاميتها من قبل رئيس مجلس الإدارة، ثم اختارت الجمعية العمومية رئيس المجلس أ. عبد الله بن مهدي الشمري رئيسا للجلسة بالإجماع، ثم ألقى كلمة مجلس الإدارة، وقام أ. خلف بن مسند الشمري ممثل وزارة العمل والتمية الاجتماعية كلمته، وبين خلالها الدور الذي تضطلع به وكالة التنمية الاجتماعية، وبين أهمية العمل التعاوني، وحث المشاركين على اتخاذ القرارات التي تدعم دور الجمعية وتعزز نشاطها وتسهم في تطويرها، ثم قدم نائب رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر آل ناصر عرضا عن أعمال مجلس الإدارة، وتلا أ. محمد صلاح عبد الفتاح ممثل المحاسب القانوني القوائم المالية لعام 2019 ثم دعا رئيس مجلس للتصويت عليها حيث نالت على الموافقة بالإجماع بعد أن عرض بيانا بتعامل الأعضاء وتفصيلا لتوزيع الأرباح المقررة، ثم عرض توصيات مجلس الإدارة والتي تمت الموافقة عليها، وتمت مناقشات جادة وثرية في الاجتماع شارك فيها عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وتم تكريم أ. ناصر آل ناصر – نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، و أ. علي بن صالح الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية الأسبق، وسلما شهادتي التقدير والهدايا من اثنين من كبار السن من المساهمين، وتم السحب على عشر جوائز للحضور بمبلغ عشرة آلاف ريال،وحيث بدأ الاقتراع على اختيار أعضاء مجلس الإدارة تحت إشراف ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الساعة الثامنة تحت تنظيم متقن ورائع، واستمر حتى الساعة التاسعة تماما، وشهد إقبالا كبيرا من المساهمين، ويعد هذا الاجتماع من أكبر اجتماعات الجمعية العمومية حيث حضره ما يزيد على 45 في المئة من المساهمين، بعدد تجاوز 240 مساهما من أصل 542 مساهما ومساهمة، كما حضره عدد كبير من قدامى المساهمين، والمدير التنفيذي للخدمات الصناعية في عمليات الخفجي المشتركة عبد الله بن مفلح القحطاني، ومدير دائرة الفرضة والبحرية م. محسن بن فهد الزعبي، وأدلت سيدة واحدة بصوتها لأول مرة في القاعة، حيث تم إعداد مكان خاص للسيدات المساهمات اللاتي بلغن عددهن أحد عشر سيدة حتى تاريخ انعقاد الاجتماع، ويرجو مجلس الإدارة أن يكون لهن حضور شخصي في اجتماعات الجمعية العمومية في الأعوام القادمة.

ثم بدأ ممثلو الوزارة بتكوين لجنة الفرز التي استمر عملها حتى الساعة 1 ليلا، وأعلنت النتيجة على الحضور ثم اجتمع الفائزون لتشكيل مجلس الإدارة، وشكل المجلس بالتزكية على النحو التالي:

١-عبد الله بن مهدي الشمري، رئيس مجلس الإدارة.

٢- مشعل بن فهد الشمري، نائب رئيس مجلس الإدارة.

٣- أحمد بن محمد القحطاني، الأمين العام لمجلس الإدارة.

٤- سعود بن عبد العزيز الفهيد، أمين الصندوق لمجلس الإدارة.

٥- محمد بن حمود العنزي، عضو.

٦- حواس بن محمد الشمري، عضو.

٧- مسفر بن راشد المري، عضو.

وبهذه المناسبة فإن مجلس إدارة الجمعية الجديد يتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وتفاعلهم ومشاركتهم، ويثمن لأعضاء مجلس الإدارة السابقين ما بذلوه من جهود خلال السنوات الخمس الماضية، ويعد المجلس بمواصلة العمل لتحقيق أهداف الجمعية، وتحقيق رضا مساهميها وعملائها.