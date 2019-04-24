احدث الأخبار

خادم الحرمين يكرّم الدكتور نزار مدني
أبرز المواد
 “بارع” يعتمد أكثر من 4600 شخص في سجله الوطني للحرفيين والحرفيات
أبرز المواد
 ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية 8.72%
أبرز المواد
 شركة زين تعلن وظائف إدارية بالرياض وجدة وخميس مشيط
أبرز المواد
 خبير ألماني يحذر من استخدام سماعات الرأس في الشوارع التي تعج بالضجيج
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد يدشن حزمة من مشاريع الترفيه بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخفجي تنتخب مجلس إدارتها الجديد
أبرز المواد
 أمير تبوك يعفي خريجة من ذوي الإحتياجات الخاصة من جميع رسوم الدراسة
أبرز المواد
 أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الـ11 من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان
أبرز المواد
 القرشي :السرد يبقى صاحب الزعامة لأنه يحتضن الفنون جميعًا
أبرز المواد
 الداعشي عبد الله الحميدي.. سار على درب والده بعد أن غرس فيه بذور التطرف والإرهاب
أبرز المواد
 السعودية تحقق أول فائض بالميزانية منذ 5 سنوات
أبرز المواد
خادم الحرمين يكرّم الدكتور نزار مدني

خادم الحرمين يكرّم الدكتور نزار مدني

أبرز المواد
“بارع” يعتمد أكثر من 4600 شخص في سجله الوطني للحرفيين والحرفيات

“بارع” يعتمد أكثر من 4600 شخص في سجله الوطني للحرفيين والحرفيات

أبرز المواد
ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية 8.72%

ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية 8.72%

أبرز المواد
شركة زين تعلن وظائف إدارية بالرياض وجدة وخميس مشيط

شركة زين تعلن وظائف إدارية بالرياض وجدة وخميس مشيط

أبرز المواد

خادم الحرمين يكرّم الدكتور نزار مدني

خادم الحرمين يكرّم الدكتور نزار مدني
http://almnatiq.net/?p=721151
المناطق - الرياض

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار بن عبيد مدني، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، تقديراً لجهوده وإسهاماته ولما قدمه في خدمة وطنه.
جاء ذلك، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – في قصر اليمامة في الرياض اليوم، لمعاليه بمناسبة انتهاء فترة خدمته.
وقد نوه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بما بذله معاليه من جهود طيلة خدمته، مؤكداً – حفظه الله – أهمية تكريم كل من يعمل لخدمة بلده.
بدوره، رفع معالي الدكتور نزار مدني بهذه المناسبة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على ما حظي به من تقدير وتكريم، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين نظير حرصهما الدائم على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن.
حضر الاستقبال، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

روابط ذات صلة

“بارع” يعتمد أكثر من 4600 شخص في سجله الوطني للحرفيين والحرفيات

“بارع” يعتمد أكثر من 4600 شخص في سجله الوطني للحرفيين والحرفيات
ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية 8.72%

ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية 8.72%
شركة زين تعلن وظائف إدارية بالرياض وجدة وخميس مشيط

شركة زين تعلن وظائف إدارية بالرياض وجدة وخميس مشيط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*