إدانة عربية لانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني

المناطق - وكالات

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، والتي تتنافى مع القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

ودعا السلمي في بيان له اليوم الأمم المتحدة لإصدار قرارات دولية تُعاقب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وداعميها وتُحاسب مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير الحماية لأعضاء مجلس النواب اليمني، والإفراج عن المختطفين من أبنائهم وأقاربهم، وإخلاء المنازل والممتلكات التي استولت عليها الجماعة الإنقلابية بالقوة.

وشدد على مواصلة البرلمان العربي لجهوده وموقفه الداعم للحكومة الشرعية في اليمن المعترف بها دولياً،وما تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كافة مؤسسات الدولة ومقدراتها الحيوية،وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة الدولية،ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.