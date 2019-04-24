المرصد السوري: مقتل 15 شخصا في انفجار في مدينة جسر الشغور

المناطق - وكالات

قُتل 15 شخصاً ، اليوم ، إثر انفجار سيارة في مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية “قتل 13 مدنياً على الأقل، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية، كما أصيب نحو ثلاثين آخرين، جراء انفجار سيارة قرب سوق شعبي في مدينة جسر الشغور، لم يُعرف ما إذا كانت مفخخة أم تقل مواداً متفجرة”.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 شخصاً.