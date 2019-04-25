انخفاض “إيجار المساكن” 9.2 % في المملكة

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المناطق - الرياض

انكمش معدل التضخم في السعودية للشهر الثالث على التوالي، وذلك بنسبة – 2.1 في المائة خلال شهر آذار (مارس) 2019 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018، وذلك بعد انكماشه بنسبة – 1.9 في المائة في كانون الثاني (يناير) الذى سبقه، و- 2.2 في المائة في شباط (فبراير) الماضي.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، يعد هذا ثالث انكماش في معدل التضخم بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.
وجاء انكماش التضخم في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة لانكماش الرقم القياسي لقسم “السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود آخر” بنسبة – 8.1 في المائة، إثر انكماش مجموعة إيجار المساكن الذي انخفض بنسبة 9.2 في المائة في آذار (مارس) 2019 مقارنة بالشهر نفسه من 2018.
كما انكمش قسم الملابس والأحذية بنسبة – 1.5 في المائة، والاتصالات – 1.1 في المائة، والنقل – 0.9 في المائة، و”تأثيث وتجهيزات المنازل” بـ – 0.4 في المائة و”الترفيه والثقافة” بـ – 0.8 في المائة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة بـ – 0.6 في المائة.

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