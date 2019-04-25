30 مليون هاتف قابل للطي في 2023

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توقعت شركة أبحاث السوق “جارتنر” أن الهواتف الذكية القابلة للطي ستمثل 5 في المائة من الهواتف المتميزة، بحلول عام 2023، وأنها ستصل إلى 30 مليون هاتف في ذلك العام، كما ستعيد الهواتف القابلة للطي إدخال الابتكار في سوق الهواتف الذكية، إذ تتنبأ “جارتنر” بإمكانية أن يستعمل المستخدمون الهواتف الذكية القابلة للطي، كما يفعلون الآن مع هواتفهم الذكية العادية. فمن جانبه قال روبرت كوزا مدير البحوث في “جارتنر”: “سيستعمل المستخدم هاتفه القابل للطي مئات المرات يوميا، ويفتحه ويغلقه بشكل مستمر، ويكتب على شاشته البلاستيكية التي قد تخدش بسرعة اعتمادا على الطريقة التي تطوى بها”.

ومن المتوقع أن تظل الهواتف القابلة للطي منتجا جديدا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالنظر إلى عديد من تحديات التصنيع، إضافة إلى سطح الشاشة، إذ يمثل السعر حاجزا تخمن الشركة انخفاضه مع مرور الوقت، وتحتاج الشركات المصنعة للهواتف إلى إدراك حقيقة أن المستهلكين يحتفظون بهواتفهم الذكية الآن لأطول فترة ممكنة، لذلك فإن متوسط عمر الهاتف المتميز في طريقة للزيادة من 2.6 عام إلى 2.8 عام بحلول عام 2023.