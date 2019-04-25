احدث الأخبار

30 مليون هاتف قابل للطي في 2023
أبرز المواد
 تقارير دولية: إيران تحت ضغط شديد مع قرب جفاف عوائدها النفطية
أبرز المواد
 بالفيديو.. ماذا قال وزير الشؤون الإسلامية عن الأمير خالد الفيصل ؟
أبرز المواد
 شاهد .. فواتير المياه تصل لعشرات الآلاف.. عدادات المياه تعمل بلا توقف.. وصرخات المواطنين تتعالى
أبرز المواد
 تفكّر في أمور كثيرة؟.. حيلة بسيطة لتصفية دماغك
منوعات
 انخفاض “إيجار المساكن” 9.2 % في المملكة
أبرز المواد
 “منشآت” تُطلق حافز “تغطية تكاليف المستشار المالي المكلف من طرف الشركة المؤهلة للإدراج” في السوق الموازية نمو
أبرز المواد
 تبوك تستقبل أول نشاط علمي للجمعية السعودية لجراحة اللثة
منطقة تبوك
 الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصين و3 كيانات تابعة لحزب الله
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يُستقبل رئيس وأعضاء نادي الصواري بفرسان
منطقة جازان
 أمير نجران بالنيابة يؤكد أهمية تغطية الإعلام للبطولات التي يحققها أبطال الحد الجنوبي
منطقة نجران
 نائب أمير مكة يلتقي مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
منطقة مكة المكرمة
30 مليون هاتف قابل للطي في 2023

30 مليون هاتف قابل للطي في 2023

أبرز المواد
تقارير دولية: إيران تحت ضغط شديد مع قرب جفاف عوائدها النفطية

تقارير دولية: إيران تحت ضغط شديد مع قرب جفاف عوائدها النفطية

أبرز المواد
بالفيديو.. ماذا قال وزير الشؤون الإسلامية عن الأمير خالد الفيصل ؟

بالفيديو.. ماذا قال وزير الشؤون الإسلامية عن الأمير خالد الفيصل ؟

أبرز المواد
شاهد .. فواتير المياه تصل لعشرات الآلاف.. عدادات المياه تعمل بلا توقف.. وصرخات المواطنين تتعالى

شاهد .. فواتير المياه تصل لعشرات الآلاف.. عدادات المياه تعمل بلا توقف.. وصرخات المواطنين تتعالى

أبرز المواد

30 مليون هاتف قابل للطي في 2023

30 مليون هاتف قابل للطي في 2023
http://almnatiq.net/?p=721166
المناطق - الرياض

توقعت شركة أبحاث السوق “جارتنر” أن الهواتف الذكية القابلة للطي ستمثل 5 في المائة من الهواتف المتميزة، بحلول عام 2023، وأنها ستصل إلى 30 مليون هاتف في ذلك العام، كما ستعيد الهواتف القابلة للطي إدخال الابتكار في سوق الهواتف الذكية، إذ تتنبأ “جارتنر” بإمكانية أن يستعمل المستخدمون الهواتف الذكية القابلة للطي، كما يفعلون الآن مع هواتفهم الذكية العادية. فمن جانبه قال روبرت كوزا مدير البحوث في “جارتنر”: “سيستعمل المستخدم هاتفه القابل للطي مئات المرات يوميا، ويفتحه ويغلقه بشكل مستمر، ويكتب على شاشته البلاستيكية التي قد تخدش بسرعة اعتمادا على الطريقة التي تطوى بها”.
ومن المتوقع أن تظل الهواتف القابلة للطي منتجا جديدا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالنظر إلى عديد من تحديات التصنيع، إضافة إلى سطح الشاشة، إذ يمثل السعر حاجزا تخمن الشركة انخفاضه مع مرور الوقت، وتحتاج الشركات المصنعة للهواتف إلى إدراك حقيقة أن المستهلكين يحتفظون بهواتفهم الذكية الآن لأطول فترة ممكنة، لذلك فإن متوسط عمر الهاتف المتميز في طريقة للزيادة من 2.6 عام إلى 2.8 عام بحلول عام 2023.

روابط ذات صلة

تقارير دولية: إيران تحت ضغط شديد مع قرب جفاف عوائدها النفطية

تقارير دولية: إيران تحت ضغط شديد مع قرب جفاف عوائدها النفطية
بالفيديو.. ماذا قال وزير الشؤون الإسلامية عن الأمير خالد الفيصل ؟

بالفيديو.. ماذا قال وزير الشؤون الإسلامية عن الأمير خالد الفيصل ؟
شاهد .. فواتير المياه تصل لعشرات الآلاف.. عدادات المياه تعمل بلا توقف.. وصرخات المواطنين تتعالى

شاهد .. فواتير المياه تصل لعشرات الآلاف.. عدادات المياه تعمل بلا توقف.. وصرخات المواطنين تتعالى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*