إدراج أول شركة في قطاع تقنية المعلومات في سوق الأسهم السعودية

المناطق - وكالات

احتفلت شركة السوق المالية السعودية (تداول) وشركة المعمر لأنظمة المعلومات اليوم، بإدراج شركة المعمر لأنظمة المعلومات في السوق الرئيسية، بحضور المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبد الله الحصان، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات إبراهيم بن عبد الله المعمر، وذلك على هامش مؤتمر القطاع المالي.

وبهذه المناسبة قال الحصان: ” يسعدنا اليوم إدراج أول شركة في قطاع تقنية المعلومات، ونتطلع إلى توسيع نطاق الشركات في هذا القطاع الواعد، ونحن نعمل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية على التحسين المستمر لقواعد الإدراج ودعم عدة جهات حكومية لتقديم محفزات خاصة للشركات المدرجة، إضافةً إلى حرصنا على التعاون مع الغرف التجارية حول المملكة لعقد ملتقيات خاصة للإدراج نهدف من خلالها إلى رفع الوعي وتعزيز التفاعل مع الشركات وجميع الشرائح المستهدفة والجهات المعنية”.

من جهته، أعرب المعمر عن فخره بإدراج الشركة في سوق الأسهم السعودي كأول شركة سعودية متخصصة في مجال تقنية المعلومات، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر القطاع المالي بالمملكة، متطلعًا إلى الاستمرار في الإسهام بنمو الاقتصاد السعودي بصفة عامة، والاقتصاد الرقمي بصفة خاصة، في ظل رؤية المملكة 2030.