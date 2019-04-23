“معهد الألبان” يدفع بـ 214 شاب إلى سوق العمل

المناطق -اشرف العصيمي

احتفل المعهد التقني للألبان والأغذية في محافظة الخرج بتخريج 214 متدرباً في عدد من التخصصات التي يتطلبها سوق العمل

وحضر حفل التخرج محافظ محافظة الخرج مساعد بن عبدالله الماضي ورئيس مجلس إدارة المعهد عبدالله بن ناصر البدر ومدير عام المركز الوطني للشركات الاستراتيجية الدكتور رياض آل الشيخ، وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية ومسؤولي شركة المراعي.

وسيلتحق ٢٠٢ من الخريجين، مباشرة بشركة المراعي بعد حصولهم على شهادة الدبلوم في الصيانة والإنتاج الحيواني وتقنية الأغذية، فيما سيلتحق 12 خريجاً بشركة تانيا للمياه، بعد إكمال متطلبات تدريسهم وتدريبهم. وتم خلال الحفل تكريم المتدربين المتفوقين في التخصصات المختلفة بالمعهد.

من جانبه قال مدير عام المركز الوطني للشركات الاستراتيجية الدكتور رياض آل الشيخ ” نشهد اليوم تخريج شباب سعودي من خيرة شباب الوطن، تدربوا في المعهد التقني للألبان والتغذية والذي أسسته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منذ العام 2009م بالمشاركة والمساهمة مع شركة المراعي لتستهدف بذلك تأهيل الشباب السعودي بالمهارات اللازمة في صناعة الألبان والأغذية بأنواعها المختلفة وتأهيلهم لفرص العمل الموجودة في سوق العمل السعودي”.

وأضاف ال الشيخ: “يشهد هذا المعهد وما يحمله من تجهيزات وقاعات وورش تدريبية ومعامل متخصصة وصالات رياضية على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولى عهده الأمين – حفظهما الله، من اهتمام بالغ بقطاع التعليم والتدريب في مملكتنا الغالية، مما يؤكد للجميع أن تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة هو من أولويات حكومتنا الرشيدة”.

وتابع الدكتور رياض: “نحن نقف اليوم لنحتفل بتخريج 214 متدرباً تخرجوا من المعهد التقني للألبان والتغذية بتخصصات مختلفة وهم يشكلون الدفعة (الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر) من خريجي المعهد، الذين وسيلتحقون مباشرة بسوق العمل وفق اتفاقية الشراكة لنشاهد جميعاً مساهمتهم الفعالة في تنمية الوطن وفي تقديم نماذج إيجابية للفنيين السعوديين المؤهلين، وفق أعلى المعايير العالمية.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة المعهد التقني للألبان والأغذية عبدالله بن ناصر البدر، أنه تم إنشاء المعهد قبل 10 سنوات بشراكة بين شركة المراعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبدعم من محافظة الخرج وجميع القطاعات العسكرية والمدنية بالمحافظة

وأضاف البدر: “نحتفل اليوم بتخريج 214 متدرباً ليكون إجمالي عدد الخريجين 935 متدرباً منذ إنشائه، ساهموا ومازالوا يساهمون في دعم صناعة الألبان والأغذية بالمملكة

ودعا البدر الخريجين إلى تنمية مهاراتهم، لتحقيق الترقي في السلم الوظيفي، لافتاً إلى أن الهدف الأسمى هو مساهمة الخريجين في تحقيق الأمن الغذائي للوطن.

وفي الختام قال ابراهيم بن سعود العقيلي المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية إن الهدف والغاية من كل الجهود المبذولة في المعهد التقني للألبان والأغذية هي صناعة أثر ايجابي يحمله الخريج معه كرسالة سامية في حياته العملية

وأضاف العقيلي إن أول رسالة تجعل منسوبي المعهد يشعرون بالفخر وينطلقون لنشرها بين اطياف الوطن هي مسؤوليتهم عن الأمن الغذائي لأبناء وطنهم بشكل أو بآخر، لذلك لا يتنازلون عن جودة الأداء شاعرين بالفخر كلما شاهدوا مواطنا يأكل ويشرب من منتج ساهموا في جودة صناعته وسلامته.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية أحد برامج الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وشركة المراعي وبدعم من صندوق الموارد البشرية “هدف”، ويعتبر المعهد المتخصص في تدريب وتأهيل الشباب السعودي في قطاع الألبان والأغذية.