تعليم املج يكرم طلاب القارئ الماهر وقادة مدارسهم ومعلميهم

أملج - فايز السميري:

كرم مدير مكتب التعليم الأستاذ / هاشم بن محمد ناصر الشريف وبحضور مشرف الصفوف الأولية الأستاذ / سليمان سلامه العنزي الطلاب الخمسة الأوائل على مستوى المحافظة في برنامج القارئ الماهر صباح اليوم كما تم تكريم قادة مدارسهم ومعلميهم

وتكريم الداعم لهذه المسابقة الأستاذ / صالح علي الحبيشي مالك مدارس أجيال أملج

والطلاب هم : ١- مروان محمد الفايدي مدرسة عتبة بن مسعود

٢- حامد فواز الصيدلاني مدرسة أملج الأهلية

٣- حازم راضي الحمدي مدرسة أملج الأهلية

٤- عبدالعزيز سعد المرواني مدرسة السعودية

٥- مهند سعيد الحبيشي مدرسة أجيال أملج