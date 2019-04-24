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تعليم املج يكرم طلاب القارئ الماهر وقادة مدارسهم ومعلميهم

تعليم املج يكرم طلاب القارئ الماهر وقادة مدارسهم ومعلميهم
http://almnatiq.net/?p=721183
أملج - فايز السميري:

كرم مدير مكتب التعليم الأستاذ / هاشم بن محمد ناصر الشريف وبحضور مشرف الصفوف الأولية الأستاذ / سليمان سلامه العنزي الطلاب الخمسة الأوائل على مستوى المحافظة في برنامج القارئ الماهر صباح اليوم كما تم تكريم قادة مدارسهم ومعلميهم
وتكريم الداعم لهذه المسابقة الأستاذ / صالح علي الحبيشي مالك مدارس أجيال أملج
والطلاب هم : ١- مروان محمد الفايدي مدرسة عتبة بن مسعود
٢- حامد فواز الصيدلاني مدرسة أملج الأهلية
٣- حازم راضي الحمدي مدرسة أملج الأهلية
٤- عبدالعزيز سعد المرواني مدرسة السعودية
٥- مهند سعيد الحبيشي مدرسة أجيال أملج

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