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الشريف يسلم درع التميز للمعلم عيسى الإبراهيمي

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الشريف يسلم درع التميز للمعلم عيسى الإبراهيمي

الشريف يسلم درع التميز للمعلم عيسى الإبراهيمي
http://almnatiq.net/?p=721184
املج - فايز السميري:

أكد مدير مكتب تعليم املج هاشم الشريف على أهمية التميز في تجويد العمل ومخرجاته في الميدان التعليمي ،
جاء ذلك خلال تكريم المعلم عيسى محمد الإبراهيمي من مدير تعليم تبوك بحضور مشرف الرياضيات عبدالله المطري ومدير ثانوية الأحنف بن قيس عبدالله السناني وذلك لتميز المعلم ” الإبراهيمي ” والذي قدم شكره الجزيل لمدير تعليم تبوك وكذلك لمكتب تعليم املج مؤكدا أن هذا التكريم هو حافز للمزيد من المنجزات وخدمة الميدان التعليمي.

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