الشريف يسلم درع التميز للمعلم عيسى الإبراهيمي

املج - فايز السميري:

أكد مدير مكتب تعليم املج هاشم الشريف على أهمية التميز في تجويد العمل ومخرجاته في الميدان التعليمي ،

جاء ذلك خلال تكريم المعلم عيسى محمد الإبراهيمي من مدير تعليم تبوك بحضور مشرف الرياضيات عبدالله المطري ومدير ثانوية الأحنف بن قيس عبدالله السناني وذلك لتميز المعلم ” الإبراهيمي ” والذي قدم شكره الجزيل لمدير تعليم تبوك وكذلك لمكتب تعليم املج مؤكدا أن هذا التكريم هو حافز للمزيد من المنجزات وخدمة الميدان التعليمي.