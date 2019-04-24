أكد مدير مكتب تعليم املج هاشم الشريف على أهمية التميز في تجويد العمل ومخرجاته في الميدان التعليمي ،
جاء ذلك خلال تكريم المعلم عيسى محمد الإبراهيمي من مدير تعليم تبوك بحضور مشرف الرياضيات عبدالله المطري ومدير ثانوية الأحنف بن قيس عبدالله السناني وذلك لتميز المعلم ” الإبراهيمي ” والذي قدم شكره الجزيل لمدير تعليم تبوك وكذلك لمكتب تعليم املج مؤكدا أن هذا التكريم هو حافز للمزيد من المنجزات وخدمة الميدان التعليمي.
الشريف يسلم درع التميز للمعلم عيسى الإبراهيمي
أكد مدير مكتب تعليم املج هاشم الشريف على أهمية التميز في تجويد العمل ومخرجاته في الميدان التعليمي ،
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