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شاهد .. فواتير المياه تصل لعشرات الآلاف.. عدادات المياه تعمل بلا توقف.. وصرخات المواطنين تتعالى

شاهد .. فواتير المياه تصل لعشرات الآلاف.. عدادات المياه تعمل بلا توقف.. وصرخات المواطنين تتعالى
http://almnatiq.net/?p=721195
المناطق - الرياض

اشتكى عشرات المواطنين، من تلقيهم فواتير مياه بقيمة باهظة للغاية لا تتناسب مع استهلاكهم الشهري للمياه، مؤكدين أن العدادات الحكومية تقوم بتسجيل جزافي لقيمة الاستهلاك وتقوم بتسجيل بيانات وهمية.

وتفصيلاً فقد رصد تقرير تلفزيوني، معاناة كثير من المواطنين، في مناطق متعددة بالمملكة لا سيما في منطقة الرياض، من أعباء قيمة فواتير المياه التي بلغت عشرات الآلاف من الريالات لبعض المواطنين.

وذكر أحد المواطنين أنه تسلم فاتورة مياه بأكثر من 23 ألف ريال، وبعدما تقدم بشكوى للجهات الحكومية قاموا بخفض فاتورة المياه إلى 16 ألف ريال ثم 11 ألف.

فيما قال مواطن آخر إن عداد المياه في منزله، يقوم بتسجل أكثر من 1000 ريال يومياً، برغم أنه يكون متوقفاً عن استعمال المياه في بعض الأحيان، فيما ذكرت مواطنة أخرى، أن عداد المياه لديها، يعمل بلا توقف حتى في حال عدم استهلاك المياه، مؤكدة أنها لا تستطيع دفع قيمة فواتير المياه التي تلقتها كونها بلا عائل، ولا تمتلك مورد دخل.

بدوره وجه أحد المواطنين انتقادات حادة للعاملين بشركة المياه والكهرباء، مشيرا إلىأن العقلية الإدارية القديمة مازالت هي السائدة بين العاملين بالشركة رغم تجديد الإمكانيات والظروف التي يعملون فيها.

وأضاف أن المواطن يفاجئ بتعقيدات كثيرة للغاية إذا حاول تقديم شكاوى بسبب قيمة الفواتير المرتفعة التي يتلقاها، حيث إن أحد العاملين طلب منه دفع قيمة الفاتورة قبل تقديم شكوى.

واشتكى مواطنون من قيام محطات التعبئة بحرمانهم من الحصول على صهاريج مياه؛ حتى يتم سداد مديونياتهم الباهضة التي هي في الأصل خطأ ارتكبته الشركة بحقهم على حد تعبيرهم.

يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تدخلت في وقت سابق على خط شكاوى المواطنين من أسعار المياه المرتفعة ووجهت المتضررين إلى القنوات الرسمية المتاحة لإيصال شكاواهم ومعالجتها فوراً وفي حال لم تحل المشكلة سوف تتدخل لإنهاء الأزمة.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق قبل سنتين على إسناد مهمة تنظيم سلسلة خدمات المياه والصرف الصحي كاملة إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على ألا يشمل ذلك الآبار، ودراسة جدوى إنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق السعودية المختلفة، والرفع بنتائج تلك الدراسة إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

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