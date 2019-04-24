تطبيق أحكام الشرع في المنتمين للفكر الإرهابي استيفاءً للحقوق وحماية للمجتمع

المناطق - الرياض

أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان أن تطبيق حكم الشرع في ٣٧ من الجناة المنتمين للفكر الإرهابي في عدد من مناطق المملكة، يأتي تحقيقاً للعدالة، وحماية للمجتمع، وصوناً لأمنه واستقراره، واستيفاءً لحقوق ضحايا الجرائم التي تبنى مرتكبوها الفكر الإرهابي، وشكلوا خلايا إرهابية للإفساد في الأرض والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، والإضرار باقتصاد الوطن ومكتسباته التنموية، ومهاجمة المقار الأمنية، بإستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.

وشدد مجلس الهيئة على أن الجرائم التي إرتكبها الجناة تُعد من أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والقوانين، كما أنها تمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، والحق في الأمن، والحق في التنمية وغيرها من الحقوق الأساسية.

وقال مجلس الهيئة أنه من خلال متابعته وحضور الهيئة محاكمات هذه القضايا فقد إستوفت الإجراءات الشرعية والنظامية التي تتوفر فيها معايير وضمانات المحاكمات العادلة التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وبما يتفق مع المعايير الدولية.

وأكد المجلس أن حماية المجتمع؛ وحماية حقوق الإنسان يقتضي تحقيق العدالة، بتطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة المستمدة منها، وتنفيذ أحكامها.

وختم المجلس بيانه بالدعاء أن يحفظ الله على هذا الوطن وشعبه، أمنه وإستقراره وإزدهاره في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود يحفظهما الله.