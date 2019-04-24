احدث الأخبار

نجاح عملية نوعية بالمنظار لإعادة معدة مريض إلى مكانها الطبيعي
صحة
 تطبيق أحكام الشرع في المنتمين للفكر الإرهابي استيفاءً للحقوق وحماية للمجتمع
أبرز المواد
 الشيخ السديس: إقامة الحدود الشرعية أمان للمجتمع ورادع للمعتدين
أبرز المواد
 الشريف يسلم درع التميز للمعلم عيسى الإبراهيمي
منطقة تبوك
 تعليم املج يكرم طلاب القارئ الماهر وقادة مدارسهم ومعلميهم
منطقة تبوك
 “معهد الألبان” يدفع بـ 214 شاب إلى سوق العمل
منطقة الرياض
 إدراج أول شركة في قطاع تقنية المعلومات في سوق الأسهم السعودية
أبرز المواد
 المرصد السوري: مقتل 15 شخصا في انفجار في مدينة جسر الشغور
أبرز المواد
 إدانة عربية لانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني
أبرز المواد
 مع صعود الدولار.. أسعار الذهب تنخفض دون أدنى مستوى في 4 أشهر
أبرز المواد
 خادم الحرمين يكرّم الدكتور نزار مدني
أبرز المواد
 “بارع” يعتمد أكثر من 4600 شخص في سجله الوطني للحرفيين والحرفيات
أبرز المواد
نجاح عملية نوعية بالمنظار لإعادة معدة مريض إلى مكانها الطبيعي

نجاح عملية نوعية بالمنظار لإعادة معدة مريض إلى مكانها الطبيعي

صحة
تطبيق أحكام الشرع في المنتمين للفكر الإرهابي استيفاءً للحقوق وحماية للمجتمع

تطبيق أحكام الشرع في المنتمين للفكر الإرهابي استيفاءً للحقوق وحماية للمجتمع

أبرز المواد
الشيخ السديس: إقامة الحدود الشرعية أمان للمجتمع ورادع للمعتدين

الشيخ السديس: إقامة الحدود الشرعية أمان للمجتمع ورادع للمعتدين

أبرز المواد
الشريف يسلم درع التميز للمعلم عيسى الإبراهيمي

الشريف يسلم درع التميز للمعلم عيسى الإبراهيمي

منطقة تبوك

مجلس هيئة حقوق الإنسان:

تطبيق أحكام الشرع في المنتمين للفكر الإرهابي استيفاءً للحقوق وحماية للمجتمع

تطبيق أحكام الشرع في المنتمين للفكر الإرهابي استيفاءً للحقوق وحماية للمجتمع
http://almnatiq.net/?p=721196
المناطق - الرياض

أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان أن تطبيق حكم الشرع في ٣٧ من الجناة المنتمين للفكر الإرهابي في عدد من مناطق المملكة، يأتي تحقيقاً للعدالة، وحماية للمجتمع، وصوناً لأمنه واستقراره، واستيفاءً لحقوق ضحايا الجرائم التي تبنى مرتكبوها الفكر الإرهابي، وشكلوا خلايا إرهابية للإفساد في الأرض والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، والإضرار باقتصاد الوطن ومكتسباته التنموية، ومهاجمة المقار الأمنية، بإستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.
وشدد مجلس الهيئة على أن الجرائم التي إرتكبها الجناة تُعد من أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والقوانين، كما أنها تمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، والحق في الأمن، والحق في التنمية وغيرها من الحقوق الأساسية.
وقال مجلس الهيئة أنه من خلال متابعته وحضور الهيئة محاكمات هذه القضايا فقد إستوفت الإجراءات الشرعية والنظامية التي تتوفر فيها معايير وضمانات المحاكمات العادلة التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وبما يتفق مع المعايير الدولية.
وأكد المجلس أن حماية المجتمع؛ وحماية حقوق الإنسان يقتضي تحقيق العدالة، بتطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة المستمدة منها، وتنفيذ أحكامها.
وختم المجلس بيانه بالدعاء أن يحفظ الله على هذا الوطن وشعبه، أمنه وإستقراره وإزدهاره في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود يحفظهما الله.

روابط ذات صلة

الشيخ السديس: إقامة الحدود الشرعية أمان للمجتمع ورادع للمعتدين

الشيخ السديس: إقامة الحدود الشرعية أمان للمجتمع ورادع للمعتدين
إدراج أول شركة في قطاع تقنية المعلومات في سوق الأسهم السعودية

إدراج أول شركة في قطاع تقنية المعلومات في سوق الأسهم السعودية
المرصد السوري: مقتل 15 شخصا في انفجار في مدينة جسر الشغور

المرصد السوري: مقتل 15 شخصا في انفجار في مدينة جسر الشغور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*