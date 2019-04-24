احدث الأخبار

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفتح التسجيل الإلكتروني في 193 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية
أبرز المواد
 نجاح عملية نوعية بالمنظار لإعادة معدة مريض إلى مكانها الطبيعي
صحة
 تطبيق أحكام الشرع في المنتمين للفكر الإرهابي استيفاءً للحقوق وحماية للمجتمع
أبرز المواد
 الشيخ السديس: إقامة الحدود الشرعية أمان للمجتمع ورادع للمعتدين
أبرز المواد
 الشريف يسلم درع التميز للمعلم عيسى الإبراهيمي
منطقة تبوك
 تعليم املج يكرم طلاب القارئ الماهر وقادة مدارسهم ومعلميهم
منطقة تبوك
 “معهد الألبان” يدفع بـ 214 شاب إلى سوق العمل
منطقة الرياض
 إدراج أول شركة في قطاع تقنية المعلومات في سوق الأسهم السعودية
أبرز المواد
 المرصد السوري: مقتل 15 شخصا في انفجار في مدينة جسر الشغور
أبرز المواد
 إدانة عربية لانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني
أبرز المواد
 مع صعود الدولار.. أسعار الذهب تنخفض دون أدنى مستوى في 4 أشهر
أبرز المواد
 خادم الحرمين يكرّم الدكتور نزار مدني
أبرز المواد
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفتح التسجيل الإلكتروني في 193 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفتح التسجيل الإلكتروني في 193 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية

أبرز المواد
نجاح عملية نوعية بالمنظار لإعادة معدة مريض إلى مكانها الطبيعي

نجاح عملية نوعية بالمنظار لإعادة معدة مريض إلى مكانها الطبيعي

صحة
تطبيق أحكام الشرع في المنتمين للفكر الإرهابي استيفاءً للحقوق وحماية للمجتمع

تطبيق أحكام الشرع في المنتمين للفكر الإرهابي استيفاءً للحقوق وحماية للمجتمع

أبرز المواد
الشيخ السديس: إقامة الحدود الشرعية أمان للمجتمع ورادع للمعتدين

الشيخ السديس: إقامة الحدود الشرعية أمان للمجتمع ورادع للمعتدين

أبرز المواد

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفتح التسجيل الإلكتروني في 193 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفتح التسجيل الإلكتروني في 193 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية
http://almnatiq.net/?p=721204
المناطق - الرياض

تفتح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، باب التسجيل للإلتحاق بمراكز الرعاية النهارية الأهلية، للعام الدراسي (1440/1441هـ)، اعتبارًا من يوم غدا الخميس (20 شعبان 1440هـ)، وتستمر حتى 6 شوال من العام الجاري. وذلك كما أعلنت في وقت سابق، وأتاحت الوزارة للراغبين في الالتحاق بالمراكز، إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الالكترونية للوزارة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد حددت الوزارة عددًا من الشروط اللازمة لقبول المستفيد في مراكز الرعاية النهارية الأهلية لتشمل الحالات من عمر سنتين حتى عمر 45 سنة، وأن تكون درجة ذكاء المستفيد أقل من 50 درجة بحسب المقاييس المعتمدة ممن يعانون من اضطراب فكري متوسط أو شديد، حيث سيتم تحويل من تتجاوز درجة ذكائهم هذه الدرجة إلى المراكز التابعة لوزارة التعليم، كما يجب أن لا يكون المستفيد مسجلًا في برامج التعليم العام أو الخاص أو التربية الخاصة، بالإضافة إلى خلوه من المشاكل الصحية والأمراض السارية والمعدية، والاضطرابات النفسية والسلوكية التي تشكل خطرًا على نفسه وعلى الآخرين، وخلوه من الأمراض المانعة للقبول مثل الصرع المستعصي وضعف عضلة القلب والفشل الرئوي والكلوي، وعدم اعتماده على أجهزة طبية متصلة.

يذكر أن الوزارة قد اعتمدت عددًا من الإجراءات التسهيلية بهدف التيسير على المستفيدين الراغبين بالتسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية البالغ عددها 193 مركزًا موزعة في مختلف مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

تطبيق أحكام الشرع في المنتمين للفكر الإرهابي استيفاءً للحقوق وحماية للمجتمع

تطبيق أحكام الشرع في المنتمين للفكر الإرهابي استيفاءً للحقوق وحماية للمجتمع
الشيخ السديس: إقامة الحدود الشرعية أمان للمجتمع ورادع للمعتدين

الشيخ السديس: إقامة الحدود الشرعية أمان للمجتمع ورادع للمعتدين
إدراج أول شركة في قطاع تقنية المعلومات في سوق الأسهم السعودية

إدراج أول شركة في قطاع تقنية المعلومات في سوق الأسهم السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*