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أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية لمناقشة الإستعدادات لشهر رمضان

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أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية لمناقشة الإستعدادات لشهر رمضان

أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية لمناقشة الإستعدادات لشهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=721207
المناطق _ تبوك

رأس صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقه تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم اجتماع الادارات الحكومية الخدمية بمنطقه تبوك لمتابعه الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وفي مستهل الاجتماع هنأ سموه الجميع بمناسبه قرب شهر رمضان المبارك داعيا الله العلي القدير ان يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ويعين الجميع على اداء المسؤوليات  والجميع يدرك مهامه في هذا الخصوص بعد ذلك استعرض سموه ما تم انجازه من استعدادات في هذا الصدد من خلال الخطط الموضوعة من كل اداره خدميه معينه حيث اكد سموه على ضرورة تهيئه المساجد والجوامع بما يليق بهذا الشهر الفضيل والالتزام بما صدر من توجيهات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية كما اكد سموه على دور امانه المنطقة ومراقبتها على المطاعم والأغذية والنظافة وصحه البيئة مشيرا سموه الي دور الخدمات الصحية والكهرباء وخدمات اللمياه بهذا الشأن ووزارة التجارة في متابعه الاسعار ومتابعه السلع وكذلك دورفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص وبين سموه بأن شهر رمضان المبارك له خصوصيه تشمل الجوانب الروحانية من خلال العبادات ومن فرائض وسنن راتبه وشرف كبير لكل من يعمل بهذا الشهر الفضيل وخصوصاً انه يتزامن هذا العام مع انتهاء الامتحانات وبدء اجازة الطلبة والطالبات وتزايد اعداد  المعتمرين والزوار وفي ختام الاجتماع وجه سموه بإعداد تقارير يوميه ترصد سير العمل لكل جهة حكومية خلال شهر رمضان المبارك حضر الاجتماع وكيل اماره منطقه تبوك محمد بن عبدالله الحقباني

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