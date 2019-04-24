نائب أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الصحة والتعليم

المناطق _ بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير مركز القلب بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن المسند , اليوم ، توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم ممثلة بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لطب وجراحة القلب ومثلها المدير العام للصحة مطلق الخمعلي والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ومثلها المدير العام عبدالله الركيان.

وتتضمن بنود الاتفاقية تنفيذ مبادرة رفع مستوى الوعي وتعزيز الصحة لدى أفراد المجتمع من خلال تنفيذ برامج توعوية ووقائية وتثقيفية لدى الطلاب والطالبات في مداس التعليم بالمنطقة للمرحلة الابتدائية والتي تستهدف 30 ألف طالب وطالبة خلال عدة مراحل وتأهيل منسوبي التعليم بطرق التعلم لإنعاش القلبي الرئوي.

وبارك سمو نائب أمير منطقة القصيم اتفاقية الشراكة والتي تعزز التناغم بين القطاعات الحكومية بالمنطقة ، حاثاً سموه على تبني مثل هذه الشراكات التي ترتقي بمستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 والتي جعلت الإنسان محور التنمية ، منوهاً سموه بالدور الإيجابي لقطاع الصحة والتعليم بالمنطقة عبر تفعيل الشراكات الاجتماعية بشكل فعال ومميز ، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.