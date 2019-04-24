احدث الأخبار

أمير تبوك يناقش الإستعدادات لبطولة تبوك الدولية
أبرز المواد
 أمير التنمية العسيرية.. رياضياً
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الصحة والتعليم
أبرز المواد
 أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية لمناقشة الإستعدادات لشهر رمضان
أبرز المواد
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفتح التسجيل الإلكتروني في 193 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية
أبرز المواد
 نجاح عملية نوعية بالمنظار لإعادة معدة مريض إلى مكانها الطبيعي
صحة
 تطبيق أحكام الشرع في المنتمين للفكر الإرهابي استيفاءً للحقوق وحماية للمجتمع
أبرز المواد
 الشيخ السديس: إقامة الحدود الشرعية أمان للمجتمع ورادع للمعتدين
أبرز المواد
 الشريف يسلم درع التميز للمعلم عيسى الإبراهيمي
منطقة تبوك
 تعليم املج يكرم طلاب القارئ الماهر وقادة مدارسهم ومعلميهم
منطقة تبوك
 “معهد الألبان” يدفع بـ 214 شاب إلى سوق العمل
منطقة الرياض
 إدراج أول شركة في قطاع تقنية المعلومات في سوق الأسهم السعودية
أبرز المواد
أمير تبوك يناقش الإستعدادات لبطولة تبوك الدولية

أمير تبوك يناقش الإستعدادات لبطولة تبوك الدولية

أبرز المواد
أمير التنمية العسيرية.. رياضياً

أمير التنمية العسيرية.. رياضياً

أبرز المواد
نائب أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الصحة والتعليم

نائب أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الصحة والتعليم

أبرز المواد
أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية لمناقشة الإستعدادات لشهر رمضان

أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية لمناقشة الإستعدادات لشهر رمضان

أبرز المواد

نوه بالدور الإيجابي لقطاعي الصحة والتعليم بالمنطقة عبر تفعيل الشراكات الاجتماعية

نائب أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الصحة والتعليم

نائب أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الصحة والتعليم
http://almnatiq.net/?p=721210
المناطق _ بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير مركز القلب بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن المسند , اليوم ، توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم ممثلة بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لطب وجراحة القلب ومثلها المدير العام للصحة مطلق الخمعلي والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ومثلها المدير العام عبدالله الركيان.

وتتضمن بنود الاتفاقية تنفيذ مبادرة رفع مستوى الوعي وتعزيز الصحة لدى أفراد المجتمع من خلال تنفيذ برامج توعوية ووقائية وتثقيفية لدى الطلاب والطالبات في مداس التعليم بالمنطقة للمرحلة الابتدائية والتي تستهدف 30 ألف طالب وطالبة خلال عدة مراحل وتأهيل منسوبي التعليم بطرق التعلم لإنعاش القلبي الرئوي.

وبارك سمو نائب أمير منطقة القصيم اتفاقية الشراكة والتي تعزز التناغم بين القطاعات الحكومية بالمنطقة ، حاثاً سموه على تبني مثل هذه الشراكات التي ترتقي بمستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 والتي جعلت الإنسان محور التنمية ، منوهاً سموه بالدور الإيجابي لقطاع الصحة والتعليم بالمنطقة عبر تفعيل الشراكات الاجتماعية بشكل فعال ومميز ، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يناقش الإستعدادات لبطولة تبوك الدولية

أمير تبوك يناقش الإستعدادات لبطولة تبوك الدولية
أمير التنمية العسيرية.. رياضياً

أمير التنمية العسيرية.. رياضياً
أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية لمناقشة الإستعدادات لشهر رمضان

أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية لمناقشة الإستعدادات لشهر رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*