أمير تبوك يناقش الإستعدادات لبطولة تبوك الدولية

المناطق _ تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بالإمارة مدير عام شركة RPM الشركة المنظمة لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم علي الرماح وأعضاء اللجنة الفنية للبطولة الذي قدم لسمو أمير المنطقة تقرير مفصل عن الإستعدادات لبطولة تبوك الدولية بنسختها الثالثة .

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع وناقش سموه جميع جوانب الإستعدادات للبطولة مؤكداً سموه على إتخاذ كافة الإستعدادات وأعمال اللجان المنظمة للبطولة وإظهاراها بالمظهر المأمول والمستوى العالي الذي عرفت عنه الدورة وكذلك الموعد المناسب والذي يتماشى مع رزنامة بداية المسابقات . مشيدا سموه بالنجاح الكبير الذي تحقق للبطولة في نسختها الأولى والثانية مشيراً إلى أهمية البطولة في إستفادة الفرق المشاركة في التحضير قبل انطلاقة منافسات الموسم الرياضي

من جهته أعرب مدير شركة RPM المنظمة للبطولة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم منذ إنطلاقها وتوجيهات سموه المستمرة للإعداد للبطولة في نسختها الثالثة.