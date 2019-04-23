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جامعة الملك خالد تستضيف اللقاء الـ7 لعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية

جامعة الملك خالد تستضيف اللقاء الـ7 لعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية

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جامعة الملك خالد تستضيف اللقاء الـ7 لعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية

جامعة الملك خالد تستضيف اللقاء الـ7 لعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية
http://almnatiq.net/?p=721235
المناطق _ عسير

برعاية معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي تستضيف الجامعة ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني اللقاء الـ7  لعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعات السعودية، وذلك صباح يوم غد الخميس بفندق قصر أبها.

بدوره رحب عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد الأحمري بكافة ضيوف الجامعة المشاركين في اللقاء الـ7، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يعقد بشكل دوري ويهدف إلى تبادل خبرات الجامعات السعودية فيما بينها في مجالات التعلم الإلكتروني، ومناقشة أبرز التطورات في هذا المجال ومدى إمكانية تطبيقها.

يذكر أن عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد حققت خلال الفترة الماضية نجاحات وقفزات نوعية في مجالاتها.

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