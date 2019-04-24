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الأمير أحمد بن فهد يوقع اتفاقية لإنشاء “مركز اتقان” مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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الأمير أحمد بن فهد يوقع اتفاقية لإنشاء “مركز اتقان” مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الأمير أحمد بن فهد يوقع اتفاقية لإنشاء “مركز اتقان” مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
http://almnatiq.net/?p=721238
الدمام - عبدالله السعيدي
وقعت إمارة المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ومثلها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومثل الجامعة معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش وذلك في مقر الإمارة .
 
وتاتي هذه الاتفاقية انطلاقا من مبادرة صاحب السمو الملكي نائب امير المنطقة الشرقية – حفظه الله – في إنشاء (مركز اتقان) للتطوير والتنمية والمسؤولية المجتمعية ورغبة من إمارة المنطقة الشرقية في الحصول علي تقديم خدمات إدارية و دراسات استشارية من الجامعة والامكانات البشرية وماتحتويه من كفاءة عالية في هذا المجال ، حيث تهدف هذه الاتفاقية لدعم الدراسات والأبحاث التطويرية والاستشارية للمنطقة الشرقية ، وتوفير عدد من الخبراء والمستشارين لتطوير مستوى الأداء ورفع الإنتاجية في مجالات العمل المختلفة منها ( الإدارية والبحثية والفنية والتقنية والدراسات الاستشارية والتدريب ) .
وسيتم تمويل هذا المركز من ارامكو السعودية والشركات والقطاع الخاص حيث ابدت شركة ارامكو السعودية بدعم مركز إتقان بمبلغ عشرون مليون ريال 
حضر مراسم الاتفاقية سعادة وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال والمهندس سلطان بن حمود الزهراني ، مستشار صاحب السمو الملكي نائب امير المنطقة الشرقية و عميد الدراسات الاستشارية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالكريم بن خلف الهويش،  ونائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل الجامع،  ومدير عام العلاقات العامة والاعلام بالجامعة المهندس طفيل بن يوسف اليوسف.

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