الإنذار المتقدم بهطول أمطار على منطقة عسير

المناطق _عسير

نوع الإنذار : تنبيه “متقدم” وارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

وصف الحالة : هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان سيول

بداية الحالة:الأربعاء الساعة 12:00 م الموافق: ١٤٤٠/٨/١٩

نهاية الحالة:الأربعاء الساعة 21:00م الموافق ١٤٤٠/٨/١٩

موقع البلاغ / منطقة عسير ( النماص – خميس مشيط -أبها – تنومه رجال المع- السوده – محائل – ظهران الجنوب بلقرن – والأجزاء المجاورة لها

ويأمل الدفاع المدني من جميع المواطنين والمقيمين

🔹توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجويه وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة .

🔹 عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة إجتراف المياه لها

🔹 متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد

. راجين للجميع السلامة الدائمة.

المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير

عقيد/محمد بن عبدالرحيم العاصمي