احدث الأخبار

الإنذار المتقدم بهطول أمطار على منطقة عسير
أبرز المواد
 أمانة عسيرو بلدياتها تغلق 125 محلا خلال أسبوع
منطقة عسير
 الأمير أحمد بن فهد يوقع اتفاقية لإنشاء “مركز اتقان” مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تستضيف اللقاء الـ7 لعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية
منطقة عسير
 أمير منطقة جازان يرعى فعاليات مهرجان الحريد في عامه الحالي
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يدشن أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى بجدة
أبرز المواد
 أمير تبوك يناقش الإستعدادات لبطولة تبوك الدولية
أبرز المواد
 أمير التنمية العسيرية.. رياضياً
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الصحة والتعليم
أبرز المواد
 أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية لمناقشة الإستعدادات لشهر رمضان
أبرز المواد
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفتح التسجيل الإلكتروني في 193 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية
أبرز المواد
 نجاح عملية نوعية بالمنظار لإعادة معدة مريض إلى مكانها الطبيعي
صحة
الإنذار المتقدم بهطول أمطار على منطقة عسير

الإنذار المتقدم بهطول أمطار على منطقة عسير

أبرز المواد
أمانة عسيرو بلدياتها تغلق 125 محلا خلال أسبوع

أمانة عسيرو بلدياتها تغلق 125 محلا خلال أسبوع

منطقة عسير
الأمير أحمد بن فهد يوقع اتفاقية لإنشاء “مركز اتقان” مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الأمير أحمد بن فهد يوقع اتفاقية لإنشاء “مركز اتقان” مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أبرز المواد
جامعة الملك خالد تستضيف اللقاء الـ7 لعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية

جامعة الملك خالد تستضيف اللقاء الـ7 لعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية

منطقة عسير

الإنذار المتقدم بهطول أمطار على منطقة عسير

الإنذار المتقدم بهطول أمطار على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=721246
المناطق _عسير

نوع الإنذار : تنبيه “متقدم” وارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

وصف الحالة :  هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة  تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان سيول

بداية الحالة:الأربعاء الساعة 12:00 م الموافق: ١٤٤٠/٨/١٩

نهاية الحالة:الأربعاء الساعة 21:00م الموافق ١٤٤٠/٨/١٩

موقع البلاغ / منطقة عسير ( النماص – خميس مشيط -أبها – تنومه رجال المع- السوده – محائل – ظهران الجنوب  بلقرن –  والأجزاء المجاورة لها

ويأمل الدفاع المدني من جميع المواطنين والمقيمين

🔹توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجويه وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة .
🔹 عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة إجتراف المياه لها
🔹 متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد
. راجين للجميع السلامة الدائمة.
المتحدث الرسمي  بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير
عقيد/محمد  بن عبدالرحيم  العاصمي

روابط ذات صلة

أمانة عسيرو بلدياتها تغلق 125 محلا خلال أسبوع

أمانة عسيرو بلدياتها تغلق 125 محلا خلال أسبوع
الأمير أحمد بن فهد يوقع اتفاقية لإنشاء “مركز اتقان” مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الأمير أحمد بن فهد يوقع اتفاقية لإنشاء “مركز اتقان” مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
جامعة الملك خالد تستضيف اللقاء الـ7 لعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية

جامعة الملك خالد تستضيف اللقاء الـ7 لعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*