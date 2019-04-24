الإنذار المتقدم بهطول أمطار على منطقة عسير

نوع الإنذار : تنبيه “متقدم” وارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
وصف الحالة : هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان سيول
بداية الحالة:الأربعاء الساعة 12:00 م الموافق: ١٤٤٠/٨/١٩
نهاية الحالة:الأربعاء الساعة 21:00م الموافق ١٤٤٠/٨/١٩
موقع البلاغ / منطقة عسير ( النماص – خميس مشيط -أبها – تنومه رجال المع- السوده – محائل – ظهران الجنوب بلقرن – والأجزاء المجاورة لها
ويأمل الدفاع المدني من جميع المواطنين والمقيمين
🔹توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجويه وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة .
🔹 عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة إجتراف المياه لها
🔹 متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد
. راجين للجميع السلامة الدائمة.
المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير
عقيد/محمد بن عبدالرحيم العاصمي
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