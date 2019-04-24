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نائب أمير القصيم يستقبل رئيس ومنسوبي نادي التقدم بمناسبة الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان

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نائب أمير القصيم يستقبل رئيس ومنسوبي نادي التقدم بمناسبة الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان

نائب أمير القصيم يستقبل رئيس ومنسوبي نادي التقدم بمناسبة الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=721249
المناطق _ بريدة

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الامارة بمدينة بريدة , اليوم , رئيس مجلس إدارة نادي التقدم الرياضي بمحافظة المذنب سليمان بن علي العبودي , وعضو شرف النادي منصور بن سليمان العقيلي , وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين , بعد تحقيقهم الصعود لمصاف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ورحب سمو نائب أمير منطقة القصيم بالجميع , مهنئاً ما حققه النادي من تأهل ومنجز يحسب للمنطقة , مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الإدارة واللاعبين والتي ساهمت على تحقيق الصعود والوصول إلى مصاف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى , منوهاً بالدعم اللامحدود للقطاع الرياضي بالمملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ للرياضة والرياضيين , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة نادي التقدم الرياضي سليمان العبودي شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على استقباله ودعمه وتوجيهاته , مؤكداً على أن نادي التقدم سيواصل تفوقه وبشكل مستمر ـ بإذن الله ـ لتحقيق النجاحات المتتالية والقائمة بدعم وتشجيع سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه لهم ولكافة أندية المنطقة , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والنجاح.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ المذنب عبدالرحمن السعوي , ومدير عام فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني.

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