نائب أمير القصيم يستقبل رئيس ومنسوبي نادي التقدم بمناسبة الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان

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أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الامارة بمدينة بريدة , اليوم , رئيس مجلس إدارة نادي التقدم الرياضي بمحافظة المذنب سليمان بن علي العبودي , وعضو شرف النادي منصور بن سليمان العقيلي , وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين , بعد تحقيقهم الصعود لمصاف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ورحب سمو نائب أمير منطقة القصيم بالجميع , مهنئاً ما حققه النادي من تأهل ومنجز يحسب للمنطقة , مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الإدارة واللاعبين والتي ساهمت على تحقيق الصعود والوصول إلى مصاف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى , منوهاً بالدعم اللامحدود للقطاع الرياضي بالمملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ للرياضة والرياضيين , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة نادي التقدم الرياضي سليمان العبودي شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على استقباله ودعمه وتوجيهاته , مؤكداً على أن نادي التقدم سيواصل تفوقه وبشكل مستمر ـ بإذن الله ـ لتحقيق النجاحات المتتالية والقائمة بدعم وتشجيع سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه لهم ولكافة أندية المنطقة , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والنجاح.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ المذنب عبدالرحمن السعوي , ومدير عام فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني.