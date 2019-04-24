جامعة القصيم تشارك في فعاليات الأيام الثقافية السعودية في تركمانستان

المناطق _ بريدة

شاركت جامعة القصيم، ممثلة بكلية الزراعة والطب البيطري بالتعاون مع وزارة الاعلام في الأيام الثقافية السعودية والمنعقدة بمدينة عشق آباد بدولة تركمانستان خلال الفترة من 18 إلى 22 أبريل.

وتأتي المشاركة بهدف تعريف الجمهور الزائر بجامعة القصيم والدور الذي تقدمه، بالإضافة إلى تقديم شرح مفصل عن اهمية النخلة ومنتجاتها، وقيمتها الغذائية، كما تم عرض بعض انواع التمور المشهورة في السعودية بهدف التعريف بالمكانة الثقافية والاقتصادية للنخلة، وشمل المعرض أيضاً وجود ركن خاص للتذوق.

كما جاءت المشاركة امتدادًا لمشاركات الجامعة السابقة في مثل هذه المحافل الدولية والثقافية المتنوعة التي تعكس دور الثقافة السعودية وأهميتها.

وحظي المعرض بزيارة عدد من الشخصيات الهامة من بينهم سفير خادم الحرمين الشريفين في تركمانستان، ونائب وزير الثقافة التركمانية، وسفير الامارات العربية المتحدة لدى تركمانستان.

يذكر أن المعرض لقي اقبال كبير من المسؤولين والزوار، حيث تواجد فيه عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من حكومة تركمانستان، وسفارة المملكة العربية السعودية بجاكرتا، وعدد من الدبلوماسيين والسفراء من عدة دول، وأبدى الجميع استحسانهم وإعجابهم بما شاهدوه في جناح الجامعة الذي يساهم في توثيق العلاقة مع شعوب العالم الإسلامي.