تحت رعاية سمو وزير الداخلية.. الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي ينظم سباق الوفاء للشهداء الخامس في جدة غداً

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبحضور معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة المنظمة العليا للسباق الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، ينظم الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي سباق الوفاء للشهداء الخامس وذلك عند الساعة الرابعة من عصر يوم غدٍ الخميس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

ويشارك في سباق الجري الذي تبلغ مسافته (8) كم، (350) متسابقاً يمثلون ( 17) جهة عسكرية من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة.