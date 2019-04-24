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مدير مدني الباحة يرعى نهائي الأنشطة الرياضية لهذا العام ٢٠١٩م

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مدير مدني الباحة يرعى نهائي الأنشطة الرياضية لهذا العام ٢٠١٩م

مدير مدني الباحة يرعى نهائي الأنشطة الرياضية لهذا العام ٢٠١٩م
http://almnatiq.net/?p=721265
المناطق _ الباحة
رعى  اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/٨/١٩ مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء علي بن خضران المنتشري نهائي بطولة كرة القدم لهذا العام بين كل من إدارة الدفاع المدني بمحافظة بني حسن وإدارة الدفاع المدني بمحافظة المخواه، والتي انتهت بفوز ادارة الدفاع المدني بمحافظة بني حسن بركلات الترجيح .
بعدها بدأ الحفل الخطابي للأنشطة الرياضية بآيات من القرآن الكريم ثم القى مدير الدفاع المدني بالمنطقة كلمة  اوضح فيها ماتوليه حكومة  خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لهذه الانشطة من اهميه بالغة في تطوير قدرات رجال الدفاع المدني في مباشرة مختلف الحوادث بكل يسر وسهوله من خلال رفع مستوى اللياقة البدنية لدى كافة العاملين بالميدان وبث روح المنافسة الشريفة لتحقيق اعلى درجات الاتقان والمهارة في العمل .وقد شاركة مايزيد عن ١٥٠ ضابطا وفردا من كافة إدارات الدفاع المدني بالمنطقة ومحافظاتها
بعدها تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بمختلف الأنشطة حيث شملت هذه الانشطة منافسات كرة القدم والسباحة وتحدي رجال الدفاع المدني وسباق المارثون، والتي امتدت فعالياتها خلال الأسابيع الماضية، وانتهت منافسات كرة القدم بفوز إدارة الدفاع المدني بمحافظة بني حسن.
وحققت إدارة الدفاع المدني بمدينة الباحة المركز الأول في سباق المارثون، وحققت ادارة الدفاع المدني بمحافظة بني حسن المركز الأول في تحدي رجال الدفاع المدني كما حققت ادارة محافظة بلجرشي المركز الاول في السباحة
وتم تكريم الإدارات الحكومية المشاركة (مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالباحه – هيئة الهلال الأحمر السعودي- مرور منطقة الباحة- مدير المعهد العالي للسياحة والضيافة.
وفي ختام الحفل قدم اللواء ” المنتشري ” شكره وتقديره لجميع المشاركين في هذه البطولة وما تحقق من نتائج إيجابية مشرفة، كما هنأ الحاصلين على المراكز الأولى بجميع الأنشطة متمنياً للجميع التوفيق.

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