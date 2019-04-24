أمير منطقة الباحة يطلق حملة “ضحية بلا ذنب” ويستلم التقرير السنوي لتراحم الباحة

المناطق _ الباحة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم الباحة “، حملة (ضحية بلا ذنب ) الخاصة بأسر السجناء بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس فرع اللجنة بالمنطقة العميد المتقاعد خالد بن محمد آل نسيله، والمدير التنفيذي للجنة أحمد بن حيان الغامدي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

كما تسلّم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي للجنة، مستمعًا إلى شرح من رئيس اللجنة آل نسيله, عن ما تضمه التقرير السنوي للجنة من أعمال ومنجزات، مفيدًا أن الحملة تهدف إلى تلمس احتياجات الأسر وتهيئة الاستقرار النفسي والاجتماعي لأسر النزلاء، إضافةً إلى الدعم التنموي والإغاثي من خلال تنفيذ عدد من البرامج لمواجهة ظروف الحياة مثل: مشاريع التدريب والتأهيل وسداد الإيجارات، والفواتير، والمساعدات المقطوعة، والحقيبة المدرسية، والسلة الغذائية، وكسوة العيد، والشتاء، ومشروع الحج والعمرة.

وبين آل نسيله أن الحملة ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشمل مدينة الباحة والمحافظات التابعة للمنطقة، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي ضمن تعاليم الدين الحنيف في التعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وإدخال الفرح والسرور على أسر السجناء وذويهم.

وأشاد سمو أمير المنطقة بما تقوم به اللجنة من إنجازات لخدمة السجناء وأسرهم، حاثًا سموه على بذل المزيد من الجهود لرعاية أسر السجناء وتلمس جميع ما تحتاجه، متمنيًا لهم العون والتوفيق في أداء مهامهم.

من جانبه أعرب آل نسيله عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على حرصه ودعمه للجنة، ولجميع الأعمال الخيرية والإنسانية, داعيًا رجال الأعمال وفاعلي الخير لدعمها، ودعم جميع المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بالمنطقة.