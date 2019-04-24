أمين الباحة يرأس الاجتماع الدوري لرؤساء البلديات بالمنطقة

المناطق _ الباحة

رأس أمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط الاجتماع الدوري لرؤساء البلديات بالمنطقة, بحضور وكلاء ومساعدي الأمين ورؤساء بلديات المحافظات والمراكز بالمنطقة، حيث تم مناقشة الموضوعات المدرجة واستعراض التجارب والمبادرات الناجحة.

ونوه الدكتور السواط خلال اللقاء بضرورة استكمال الاستعدادات والتجهيزات وتكثيف الخدمات البلدية المقدمة في شهر رمضان المبارك والعيدين, إضافةً إلى موسم الصيف الذي يشهد قدوم أعداد كبيرة من المصطافين لمحافظات قطاع السراة.

وخرج اللقاء بعدة توصيات أهمها استكمال عمل الحيزات العمرانية المؤقتة، وعمل مخططات محلية وتفصيلية وخارطة أساس لجميع البلديات، إضافةً لاستكمال الربط الإلكتروني، وتفعيل مبادرة معالجة التشوه البصري.