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غرفة الأحساء تُؤكد على نجاحات جائزة الريادة والموهبة والإبداع وتزف 113 فائزًا وفائزة في نسختها لهذا العام

غرفة الأحساء تُؤكد على نجاحات جائزة الريادة والموهبة والإبداع وتزف 113 فائزًا وفائزة في نسختها لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=721306
المناطق _ الأحساء

توّجت غرفة الأحساء بالشراكة مع جائزة راشد الراشد وأولاده للريادة والموهبة والابداع، 54 فائزًا وفائزة بمنحة تعليمية مجانية لدراسة اللغة الإنجليزية بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى 59 فائزًا وفائزة بمنحة تعليمية داخلية لدراسة اللغة الإنجليزية بالمملكة، وذلك خلال الصيف المقبل.

وشهد حفل اعلان الطلبة الفائزين لدورة الجائزة هذا العام الذي أقيم بدار نورة الموسى للثقافة والفنون المبدعة مؤخرًا، بحضور الأستاذة لطيفة بنت عبدالله العفالق، عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتور إبراهيم آل شيخ مبارك، نائب أمين عام الغرفة وراعي الجائزة الأستاذ عبدالمنعم بن راشد الراشد، الكشف عن تقدم 4105 طالبًا وطالبة بالأحساء للمنافسة على الجائزة خلال سنوات عمرها الأربع الماضية منهم 1400 طالبًا وطالبة تقدموا في دورتها لهذا العام.

وأظهر تقرير حول الجائزة أن عدد الطلبة الفائزين بالجائزة، بلغ 352 فائزًا وفائزة منهم 160 فائزًا وفائزة بالمنحة الدراسية الخارجية في أفضل معاهد التعليّم البريطانية، شاملة كافة التكاليف، وذلك بمعدل 20 فائزًا في 2016 وهو عام انطلاقة الجائزة في نسختها الأولى ثم30 فائزًا وفائزة في العام 2017 وصولًا إلى 55 فائزًا وفائزة في العامين الاخيرين 2018 و2019م، فيما فاز 192 فائزًا وفائزة، بالمنحة الدراسية الداخلية (منحة داخلية 6 أسابيع + مكافأة نقدية) منهم 59 فائزًا وفائزة في نسخة هذا العام 2019م.

وتأتي جائزة راشد الراشد وأولاده للريادة والموهبة والابداع التي انطلقت في عام 2016 لتشجيع التميّز والإبداع والتفوق العلمي والمعرفي ضمن المبادرات التي تضمنتها اتفاقية الشراكة التنموية المجتمعية الموقعة بين الغرفة وشركة راشد الراشد وأولادهضمن برامج المسئولية الاجتماعية بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع المعرفية والتنموية من خلال زرع روح التنافس بين الطلاب المتميّزين والموهوبيّن وتحفيّز طلاب وطالبات الأحساء على الريادة والتميّز والتفوق العلمي للمساهمة في بناء الوطن.

ومن جهته أوضح الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز النشوان رئيس المجلس الإشرافي للجائزة وأمين عام الغرفة، أن هذه الجائزة تُعتبر من المبادرات المهمة التي تبّنتها واحتضنتها الغرفة مؤخرًا، بهدف تحفيّز أبناء وبنات الوطن وتكريم الموهوبيّن والمتميّزين والمتفوقين علميًا وحثهم على مواصلة التقدم والتفوق لمواصلة التميّز والإبداع العلمي والمعرفي، منوّهًا بالتفاعل الكبير الذي أصبحت تجده الجائزة من المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات الموهوبيّن والمتفوقيّن بالأحساء.

وقال إن الجائزة يشرف عليها مجلس متخصص يضم نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات، ممن قاموا باعتماد معايير الجائزة وشروط الترشح لها واختيار لجان تنظيمية وتنفيذية لها، لمتابعة سيرها بأفضل صورة تحقق أهدافها، معبرًا عن سعادته بمشاركة الغرفة في تبنيّ ورعاية مثل هذه المبادرة المجتمعية التنموية الرائدة التي أصبحت تسهم في تشجيّع أبنائنا وبناتنا على التحصيل العلمي والمثابرة والتفوق للوصول إلى أعلى الدرجات التميّز والإبداع.

وأكد النشوان أن الجائزة تشعر بالفخر لأنها ترصد كل يوم نجاحات كبيرة لسفرائها وسفيراتها في عدة فعاليات وجوائز وطنية مرموقة فضلًا عن التحاق طلابها وطالباتها الفائزين بالجائزة في دورتيها الأولى والثانية بأفضل وأرقي الكليات والجامعات السعودية والعالمية محققين ولله الحمد أفضل مستويات التفوق والتميّز، وهو ما يحقق أهداف الجائزة ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في محور تنمية الإبداع والابتكار وترسيخ ثقافة التميّز واستدامته.

والجدير ذكره، ان غرفة الأحساء وقعت اتفاقية شراكة تنموية مجتمعية مع شركة راشد الراشد وأولاده ومؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، تتضمن أربع مبادرات نوعية في مجال مسئولية اجتماعية، هي: إطلاق مركز تنمية القيادات الشابة، مركز تنمية الابتكار والاختراع (الأحساء فاب لاب)، أكاديمية تأهيل الأسر المنتجة وتوطين المهن وجائزة راشد الراشد وأولاده للريادة والموهبة والابداع.

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