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التعليم وقوة شرورة تكرم الناجحين من أبناء الشهداء

التعليم وقوة شرورة تكرم الناجحين من أبناء الشهداء
http://almnatiq.net/?p=721311
المناطق _ شرورة
ضمن فعاليات مكتب وفاء الخاص بالعناية بأبناء الشهداء  بتعليم شرورة أقامت إدارة تعليم شرورة بالتعاون مع قوة شرورة برنامج تكريم أبناء وبنات شهددء الواجب الناجحين والمتفوقين .
 حيث كرم قائد قوة شرورة اللواء ركن عبدالله الجعيد و مدير التعليم بشرورة أ. فهد بن صالح عقالا الناجحين من ابناء الشهداء في حفل فرحة وطن لنجاح ابن شهيد الوطن و تم تكريمهم من قائد القوة في قوة شرورة بهدايا عينية ومالية ثم استكمل التكريم من التعليم في مقر الادارة ليشمل جميع ابناء وبنات شهداء الواجب مشاركة لهم في فرحة النجاح مع نهاية العام الدراسي .

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