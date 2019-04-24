مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل السلامة والأمن ويلتقي مشرف المكتبة الرقمية

رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرا، حفل الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي التكريمي، وذلك في مسرح المدينة الجامعية بأبها “قريقر”.

ورحب وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الحسون في كلمة ألقاها في بداية الحفل براعي الحفل والحضور، مشيدًا بجهود معالي المدير ودعمه ومتابعته لكافة مناشط الجامعة وكل ما يسهم في رقيها وتقدمها، كما وجه الحسون شكره لمنسوبي ومنسوبات الإدارة على جهودهم خلال العام الجامعي 1439/1440هـ، معربا عن شكره لكافة الجهات المتعاونة مع الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي.

بعد ذلك كرم معالي مدير الجامعة وكيلها الأستاذ الدكتور محمد الحسون وعددا من شركاء النجاح لأعمال الإدارة، كما كرم السلمي أيضًا 80 موظفا وموظفة من منسوبي الإدارة المتميزين.

من جانب آخر تنظم عمادة شؤون المكتبات اجتماع الجامعة مع المكتبة الرقمية السعودية الذي من المقرر انعقاده في الأسبوع القادم، وذلك بحضور معالي مدير الجامعة ومستشار وزير التعليم المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية، وأوضح عميد شؤون المكتبات بالجامعة الدكتور عبدالله آل ناصر أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع موضوعات ذات أهمية من أبرزها موضوع الرسائل الجامعية.