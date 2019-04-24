أمير نجران بالنيابة يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المناطق _ نجران

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة في مكتبه بديوان لإمارة اليوم، معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند والوفد المرافق له ، الذي يزور المنطقة لحضور ملتقى “الانتماء واللحمة الوطنية” والذي ينظمه فرع الرئاسة العامة بالمنطقة في مركز الأمير مشعل بن عبدالله للاحتفالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل فرع الرئاسة بمنطقة نجران ، وسبل تعزيز العمل بما يحقق أهداف الرئاسة في خدمة أفراد المجتمع.

من جانبه قدم معالي الرئيس العام للهيئة شرحاً عن ملتقى “الانتماء واللحمة الوطنية” لتعزيز الأمن الفكري , الذي يشتمل على العديد من الدورات التدريبية واللقاءات الحوارية، إضافة إلى المنصة التوعوية والمعرض المصاحب, ومحاضرات علمية متخصصة في موضوعات تمس الحفاظ على الجماعة والتحذير من التحزب، والتوعية بأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الأمن.

وأعرب عن تقديره لسمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه لما يحظى به فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة من رعاية ودعم وتوجيه من قبل سموه.

بدوره, ثمن سمو الأمير تركي بن هذلول جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء رسالتها السامية في خدمة المجتمع، مبرزاً سموه الدور المهم لملتقى “الانتماء واللحمة الوطنية” لتعزيز الأمن الفكري والمساهمة في تحصين أفراد المجتمع من الانحرافات الفكرية وتعزيز المسؤولية في الحفاظ على أمن الوطن، متمنيا التوفيق للمشاركين في الملتقى.

حضر اللقاء مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة نجران الشيخ عِوَض الأسمري.