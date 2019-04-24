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رئيس جمهورية باكستان يستقبل رئيس مجلس الشورى

رئيس جمهورية باكستان يستقبل رئيس مجلس الشورى
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المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بالقصر الرئاسي بإسلام آباد اليوم معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه للجمهورية.

وفي بداية الاستقبال قدم فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- على حسن استقباله له أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية، وعلى الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله عامة والحجاج الباكستانيين خاصة.

ونوه فخامة رئيس الجمهورية الباكستانية بالتطور الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، مشيداً بخطى التطوير التي دخلتها المملكة وفقاً لرؤية 2030.

من جهته ثمن معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لفخامة رئيس جمهورية باكستان حفاوة الاستقبال ، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز علاقاتها وتطويرها إلى الأفضل بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين، ومشدداً على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين والمصالح المشتركة بينهما.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي، وأعضاء مجلس الشورى المرافقين لمعاليه، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني.

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