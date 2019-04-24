جامعة بيشة توقع مذكرة تعاون مع هيئة كبار العلماء

المناطق - واس

وقّعت جامعة بيشة اليوم ، مذكرة تعاون مع هيئة كبار العلماء, بهدف تعزيز الشراكة بما يخدم الجهتين ومنسوبيها والمجتمع في مجالات التوعية الفكرية والبحث العلمي وتبادل الخبرات والزيارات والمشاركة في الفعاليات والملتقيات العلمية, وذلك بمقر الجامعة.

وتتضمن المذكرة عدداً من مجالات التعاون المتنوعة التي تخدم الطرفين، ضمن سعي الهيئة في تحقيق استراتيجيتها الاتصالية التي تعتمد على التواصل مع جميع أفراد المجتمع بشرائحه كافة، حيث مثل هيئة كبار العلماء في توقيع المذكرة معالي أمين عام هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، في حين مثّل جامعة بيشة معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي.

وأشار الأمين العام للهيئة إلى أن المذكرة ستساعد في تحقيق أهداف الهيئة التي تسعى إلى تواصل أعضاء هيئة كبار العلماء بفئات المجتمع في مختلف مناطق المملكة بما يحقق تبصير الناس بأمور دينهم وحثهم على ما يقربهم إلى ربهم وما يحقق تآلف المجتمع وتماسكه, مؤكداً أهمية دور الهيئة والجامعة من خلال الأهداف المشتركة التي تسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية لدى جميع أفراد المجتمع وما تضطلع به الجامعة على وجه التحديد من أدوار مهمة وبارزة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وعن برامج المذكرة ومجالاتها، أبان الماجد أن الهيئة تتعاون مع الجامعة في استضافة زيارات مجدولة ومنتظمة لمنسوبي الجامعة محددة الموضوعات والأهداف، إضافة إلى دعمها الأنشطة والبرامج التي تنظمها وحدة التوعية الفكرية بالجامعة في مجال اختصاصها ووظيفتها، ويشارك أعضاء الهيئة ضمن خطة عمل مؤسسية في البرامج والملتقيات العلمية التي تنظمها الجامعة، إلى جانب تعاون الجامعة عبر عمادة البحث العلمي ومراكز البحث في مجال الدراسات العلمية والخبراء، إضافة إلى التعاون في إتاحة مرافق وخدمات الجانبين بما يخدم الأهداف المشتركة.

من جهته أوضح معالي مدير جامعة بيشة أن الجامعة عملت من خلال خططها الاستراتيجية على مواكبة العصر ومتغيراته في كل ما يخدم المتعلم والعملية التعليمية، وذلك بالتخطيط للبرامج الوقائية التي تستهدف تحسين مستوى حياة طلابها، ونموهم الفكري والسلوكي، وصولاً إلى تحقيق التنمية لمجتمعهم.