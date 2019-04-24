احدث الأخبار

جامعة بيشة توقع مذكرة تعاون مع هيئة كبار العلماء
منطقة عسير
 رئيس جمهورية باكستان يستقبل رئيس مجلس الشورى
أبرز المواد
 أمير نجران بالنيابة يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أبرز المواد
 تنفيذ 1525 برنامجا تدريبيا بتعليم عسير
منطقة عسير
 مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل النسخة الأولى من جائزة التحول الرقمي
منطقة عسير
 مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل السلامة والأمن ويلتقي مشرف المكتبة الرقمية
منطقة عسير
 أمين الشرقية يصدر قرار بإنشاء مركزاً للتواصل المجتمعي والإهتمام الإنساني
أبرز المواد
 التعليم وقوة شرورة تكرم الناجحين من أبناء الشهداء
منطقة نجران
 غرفة الأحساء تُؤكد على نجاحات جائزة الريادة والموهبة والإبداع وتزف 113 فائزًا وفائزة في نسختها لهذا العام
المنطقة الشرقية
 مستشفى الولادة والأطفال ينظم معرضا لمكافحة العدوى
منطقة تبوك
 أبطال حرس الحدود في الحد الجنوبي لـ “المناطق” : نعمل لهدف واحد إما النصر أو الشهادة
أبرز المواد
 رئيس مجلس إدارة غرفة حفرالباطن يلتقي عدد من الإعلاميين ويبحث معهم تطوير آلية العمل الإعلامي وتعزيز التعاون
المنطقة الشرقية
جامعة بيشة توقع مذكرة تعاون مع هيئة كبار العلماء

جامعة بيشة توقع مذكرة تعاون مع هيئة كبار العلماء

منطقة عسير
رئيس جمهورية باكستان يستقبل رئيس مجلس الشورى

رئيس جمهورية باكستان يستقبل رئيس مجلس الشورى

أبرز المواد
أمير نجران بالنيابة يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أمير نجران بالنيابة يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أبرز المواد
تنفيذ 1525 برنامجا تدريبيا بتعليم عسير

تنفيذ 1525 برنامجا تدريبيا بتعليم عسير

منطقة عسير

جامعة بيشة توقع مذكرة تعاون مع هيئة كبار العلماء

جامعة بيشة توقع مذكرة تعاون مع هيئة كبار العلماء
http://almnatiq.net/?p=721346
المناطق - واس

وقّعت جامعة بيشة اليوم ، مذكرة تعاون مع هيئة كبار العلماء, بهدف تعزيز الشراكة بما يخدم الجهتين ومنسوبيها والمجتمع في مجالات التوعية الفكرية والبحث العلمي وتبادل الخبرات والزيارات والمشاركة في الفعاليات والملتقيات العلمية, وذلك بمقر الجامعة.
وتتضمن المذكرة عدداً من مجالات التعاون المتنوعة التي تخدم الطرفين، ضمن سعي الهيئة في تحقيق استراتيجيتها الاتصالية التي تعتمد على التواصل مع جميع أفراد المجتمع بشرائحه كافة، حيث مثل هيئة كبار العلماء في توقيع المذكرة معالي أمين عام هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، في حين مثّل جامعة بيشة معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي.
وأشار الأمين العام للهيئة إلى أن المذكرة ستساعد في تحقيق أهداف الهيئة التي تسعى إلى تواصل أعضاء هيئة كبار العلماء بفئات المجتمع في مختلف مناطق المملكة بما يحقق تبصير الناس بأمور دينهم وحثهم على ما يقربهم إلى ربهم وما يحقق تآلف المجتمع وتماسكه, مؤكداً أهمية دور الهيئة والجامعة من خلال الأهداف المشتركة التي تسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية لدى جميع أفراد المجتمع وما تضطلع به الجامعة على وجه التحديد من أدوار مهمة وبارزة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وعن برامج المذكرة ومجالاتها، أبان الماجد أن الهيئة تتعاون مع الجامعة في استضافة زيارات مجدولة ومنتظمة لمنسوبي الجامعة محددة الموضوعات والأهداف، إضافة إلى دعمها الأنشطة والبرامج التي تنظمها وحدة التوعية الفكرية بالجامعة في مجال اختصاصها ووظيفتها، ويشارك أعضاء الهيئة ضمن خطة عمل مؤسسية في البرامج والملتقيات العلمية التي تنظمها الجامعة، إلى جانب تعاون الجامعة عبر عمادة البحث العلمي ومراكز البحث في مجال الدراسات العلمية والخبراء، إضافة إلى التعاون في إتاحة مرافق وخدمات الجانبين بما يخدم الأهداف المشتركة.
من جهته أوضح معالي مدير جامعة بيشة أن الجامعة عملت من خلال خططها الاستراتيجية على مواكبة العصر ومتغيراته في كل ما يخدم المتعلم والعملية التعليمية، وذلك بالتخطيط للبرامج الوقائية التي تستهدف تحسين مستوى حياة طلابها، ونموهم الفكري والسلوكي، وصولاً إلى تحقيق التنمية لمجتمعهم.

روابط ذات صلة

تنفيذ 1525 برنامجا تدريبيا بتعليم عسير

تنفيذ 1525 برنامجا تدريبيا بتعليم عسير
مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل النسخة الأولى من جائزة التحول الرقمي

مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل النسخة الأولى من جائزة التحول الرقمي
مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل السلامة والأمن ويلتقي مشرف المكتبة الرقمية

مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل السلامة والأمن ويلتقي مشرف المكتبة الرقمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*