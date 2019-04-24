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أمير الرياض يرعى حفل جائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي في دورتها الثامنة

أمير الرياض يرعى حفل جائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي في دورتها الثامنة
http://almnatiq.net/?p=721358
المناطق - الرياض

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم, الحفل الختامي لجائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي في دورتها الثامنة وتكريم الفائزين, وذلك في قاعة الشيخ حمد الجاسر بجامعة الملك سعود.
وعبر سمو أمير منطقة الرياض عن سعادته برعاية الحفل لرعاية الجامعة التميز والمتميزين مؤكدا أن هذه الأبحاث تفيد الجامعة والوطن والإنسان في كل مكان وقال في تصريح صحفي ” كلي شرف واغتباط أن آكون في جامعة التميز جامعة الملك سعود وهي ترعى المتميزين والتميز في جميع التخصصات التي طرحت وفِي 8 تخصصات وهذا امر ليس بالسهل ، سعدنا وسمعنا كثيرا عن هذه الجائزة ومن حصل عليها والبحوث التي قدمت .
واضاف سموه : لا شك أن هناك تأكيد لهذا الدور الذي تسعى اليه الجامعة بكل ما أعطيت من قوة فأنا أشكر الجامعة أن تقدم هذه الجوائز بهذا الشكل وفِي هذا المضمار , وأشكر أيضا الرعاة الذين تباروا في المساهمة ورعاية هذه الجوائز ، ولاشك أن هذه الأبحاث تفيد الجامعة والوطن والإنسان في كل مكان وأرجو أن يوفق الجميع لنقدم عمل ناجحا في ظل القيادة الرشيدة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.
وكان حفل التكريم قد افتتح بالقرآن الكريم, ثم ألقى مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمركلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض والحضور، مبيناً إنّ ما يزيدُ هذه الجائزة أهميةً في هذه المرحلةِ تحديداً أنَّها تتوافقُ مع توجّهاتِ الرؤيةِ الجديدةِ للمملكةِ وتطلعاتِها المستقبلية، مما يجعل الجامعةُ تضاعف عملَها لجعلِ الجائزةِ أكثرَ استلهاماً واستجابةً لتوجهاتِ الرؤيةِ الجديدة، ولا سيّما ونحنُ نحرصُ على تعزيزِ مسيرةِ البحثِ العلمي في جامعتنا التي أصبحتْ رائدةً للاكتشافاتِ والابتكارات، ومصنعاً للعقولِ التي تسهمُ بكفاءةٍ في بناءِ صرحِ الوطن وذكر مدير الجامعة إن البحثَ العلمي يتبوأُ في الجامعةِ مكانةً عالية، ويُعدُّ أحد محاورِها الرئيسة، ويمثلُ أولويةً إستراتيجيةً لها، ومن هنا حرصتِ الجامعةُ بدعمٍ وتشجيع ولاةِ الأمرِ -حفظهم الله-على الارتقاءِ به وتحسينِه، فشكلتّ له الفرقَ البحثيةَ في مختلفِ التخصصاتِ، وعزَّزتْ مواردَهُ الماليةَ، وشجّعتْ عليه، وكرّمتْ الباحثينَ بجوائزِ تشجيعيةٍ وأوسمةٍ فخرية، حتّى غدَتِ الجامعةُ ميداناً تنافسياً في مجالاتِ البحثِ المختلفةِ من اكتشافاتٍ واختراعاتٍ وإنجازاتٍ علمية.
وأوضح العمر وقد نتجَ عن كلِّ وجوهِ الدعمِ حصولُ الجامعةِ على ما يقرب من 400 براءةَ اختراعٍ في عام 2018 م، منها 4 براءاتَ اختراعٍ ممنوحةً.
كما بلغ عدد الأبحاث المنشورة في عام 2018 بأوعية البحث العالمية ISI وسكوبس 5740 بحثاً، فضلاً عن المنتج البحثي باللغة العربية وتأليف الكتب وترجمتها، وبذلك نؤكّد لسموكِم أنَّ الجامعةَ ستظلُّ ماضيةً في هذا الطريقِ المضيءِ بالعلم، الذي سارتْ عليه الأممُ الرائدةُ، وتفوّقتْ في كلِّ مجالاتِ الحياة.
ومن ثم شاهد سمو راعي الحفل الحضور فلماً وثائقياً عن الجائزة وفروعها الثمانية , بعد ذلك أعلن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف الدكتور خالد الحميزي أسماء الفائزين بالجائزة بفروعها الثمانية البالغ عددهم 24, فائزاً, حيث استلم الجميع جوائزهم من راعي الحفل سمو أمير منطقة الرياض وفي الختام التقط الفائزين صوراً تذكارية مع سموه.

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