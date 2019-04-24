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محافظ حقل يزور الجمعية الخيرية بالمحافظة

محافظ حقل يزور الجمعية الخيرية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=721370
المناطق - تبوك :

قام محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم بزيارة للجمعية الخيرية بالمحافظة التقى خلالها برئيس مجلس إدارة الجمعية فرج بن نصار العمراني وعدد من أعضاء مجلس الإدارة اطلع خلالها على برامج الجمعية لشهر رمضان المبارك كمشروع السلة الغذائية وإفطار صائم وفرحة عيد .
كما استمع المحافظ خلال الزيارة على شرح عن أهم أعمال الجمعية وبرامجها لدعم الأيتام والمستفيدين وإنجازات ومشروعات الجمعية، وما تقدمه من أعمال خيرية متنوعة لمستفيديها على مدار العام في حقل والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.
وأبدى الخريصي في ختام الزيارة إعجابه بما رآه مشيداً بالجهود التي تقدمها الجمعية لخدمة مستفيديها.
وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية في نهاية اللقاء الشكر والتقدير للمحافظ على اهتمامه ومتابعته لأعمال الجمعية.

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