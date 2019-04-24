القبض على شخصين لتورطهم في قضايا سرقة في رفحاء

المناطق - خالد الضبيبي

صرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، واجراءات البحث والاستدلال عن مرتكبيها ، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن ضبط شخصين احدهما مواطن بالعقدالثالث من العمر والآخر وافد بالعقد الثالث من العمر ، بعد توفر الادلة على تورطهما بارتكاب عدة سرقات من منازل ومحلات تجاريه وسلب عمالة بمحافظة رفحاء ، وقد جرى إيقافهما ، واتخاذ الاجراءات النظامية في ذلك . والله ولي التوفيق