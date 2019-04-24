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القبض على شخصين لتورطهم في قضايا سرقة في رفحاء

القبض على شخصين لتورطهم في قضايا سرقة في رفحاء

منطقة الحدود الشمالية
محافظ حقل يزور الجمعية الخيرية بالمحافظة

محافظ حقل يزور الجمعية الخيرية بالمحافظة

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الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي سفير فلسطين لدى لبنان

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وزارة الثقافة وهيئة السياحة توقعان مذكرة تفاهم للإعداد لنقل قطاع التراث من الهيئة للوزارة

وزارة الثقافة وهيئة السياحة توقعان مذكرة تفاهم للإعداد لنقل قطاع التراث من الهيئة للوزارة

أبرز المواد

القبض على شخصين لتورطهم في قضايا سرقة في رفحاء

القبض على شخصين لتورطهم في قضايا سرقة في رفحاء
http://almnatiq.net/?p=721373
المناطق - خالد الضبيبي

صرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، واجراءات البحث والاستدلال عن مرتكبيها ، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن ضبط شخصين احدهما مواطن بالعقدالثالث من العمر والآخر وافد بالعقد الثالث من العمر ، بعد توفر الادلة على تورطهما بارتكاب عدة سرقات من منازل ومحلات تجاريه وسلب عمالة بمحافظة رفحاء ، وقد جرى إيقافهما ، واتخاذ الاجراءات النظامية في ذلك . والله ولي التوفيق

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