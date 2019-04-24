احدث الأخبار

أكثر من 20 صندوقاً للاستثمار تشارك حتى الآن في مبادرة الاستثمار الجريء من “استثمر في السعودية”
أبرز المواد
 “بارع” يعتمد أكثر من 4600 شخص في سجله الوطني للحرفيين والحرفيات
أبرز المواد
 القبض على شخصين لتورطهم في قضايا سرقة في رفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 محافظ حقل يزور الجمعية الخيرية بالمحافظة
منطقة تبوك
 الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي سفير فلسطين لدى لبنان
أبرز المواد
 وزارة الثقافة وهيئة السياحة توقعان مذكرة تفاهم للإعداد لنقل قطاع التراث من الهيئة للوزارة
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى حفل جائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي في دورتها الثامنة
منطقة الرياض
 المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن مشاريع إغاثية متنوع في محافظة البقاع اللبنانية
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” و “تداول” توقعان اتفاقية إطلاق محفزات للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
أبرز المواد
 جامعة بيشة توقع مذكرة تعاون مع هيئة كبار العلماء
منطقة عسير
 رئيس جمهورية باكستان يستقبل رئيس مجلس الشورى
أبرز المواد
 أمير نجران بالنيابة يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أبرز المواد
أكثر من 20 صندوقاً للاستثمار تشارك حتى الآن في مبادرة الاستثمار الجريء من “استثمر في السعودية”

أكثر من 20 صندوقاً للاستثمار تشارك حتى الآن في مبادرة الاستثمار الجريء من “استثمر في السعودية”

أبرز المواد
“بارع” يعتمد أكثر من 4600 شخص في سجله الوطني للحرفيين والحرفيات

“بارع” يعتمد أكثر من 4600 شخص في سجله الوطني للحرفيين والحرفيات

أبرز المواد
القبض على شخصين لتورطهم في قضايا سرقة في رفحاء

القبض على شخصين لتورطهم في قضايا سرقة في رفحاء

منطقة الحدود الشمالية
محافظ حقل يزور الجمعية الخيرية بالمحافظة

محافظ حقل يزور الجمعية الخيرية بالمحافظة

منطقة تبوك

أكثر من 20 صندوقاً للاستثمار تشارك حتى الآن في مبادرة الاستثمار الجريء من “استثمر في السعودية”

أكثر من 20 صندوقاً للاستثمار تشارك حتى الآن في مبادرة الاستثمار الجريء من “استثمر في السعودية”
http://almnatiq.net/?p=721379
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار اليوم، على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، عن إطلاق مبادرة الاستثمار الجريء من “استثمر في السعودية”، الهادفة إلى تسهيل دخول صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة للسوق السعودي، مما سيسهم في زيادة عدد الشركات الناشئة في السوق المحلي ويساعد على تحفيز مستثمري رأس المال الجريء للاستثمار في الشركات الناشئة، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع المالي، ومشاركة شخصيات دولية مهمة.
وكشف وكيل الهيئة لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي أن أكثر من 20 صندوق رأس مال جريء محلي وأجنبي شارك حتى الآن في مبادرة الاستثمار الجريء من استثمر في السعودية، لافتاً إلى أن هيئة الاستثمار تهدف من خلال هذه المبادرة على جذب أفضل الشركات الناشئة التقنية في المنطقة والعالم للاستثمار والنمو في السوق السعودي، الأمر الذي سيمكن صناديق رأس المال الجريء من دعم محفظة شركاتها من خلال الرخصة الريادية الفورية، التي تسمح لرواد الأعمال باستخراج تراخيص استثمارية فورية في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات.
وأفاد أن الرخصة الريادية تسمح للسعودي بتأسيس شراكة مع رائد الأعمال الأجنبي، وقد رخصت الهيئة منذ إطلاق الخدمة 142 رخصة لريادة الأعمال من 42 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث ركزت على قطاعات معينة مثل التقنية المالية، وصناعة الغاز والكهرباء، وتقنية المعلومات، والتعليم، والنقل والتخزين وفقا لرؤية المملكة 2030، لجعل المملكة أفضل منصة لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في المؤتمر كواحدة من أهم الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال القطاع المالي، لاستعراض الفرص الاستثمارية لصناديق رأس المال الجريء وتحفيز التنافس ورفع جاذبية قطاع رأس المال الجريء في المملكة، ودعم الجهود المبذولة في تطوير القطاع والخطط المستقبلية، بما يتواءم مع استراتيجيتها و”برنامج تطوير القطاع المالي” ومبادراته وبرامجه، كأحد برامج الرؤية الـ13 الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، تم تسليم تراخيص استثمارية لصناديق رأس المال الجريء الأجنبية المشاركة في المبادرة، حيث شملت المبادرة مشاركة مستثمري صناديق استثمار رأس مال جريء من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وسنغافورة والكويت وعدد من الدول الأخرى.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار قد أنجزت العديد من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي قادت إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات في المملكة إذ نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بنسبة 127% عام 2018، حيث تشهد المملكة اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة ونموًا قويًا في حجم الاستثمارات الأجنبية فيها.

روابط ذات صلة

“بارع” يعتمد أكثر من 4600 شخص في سجله الوطني للحرفيين والحرفيات

“بارع” يعتمد أكثر من 4600 شخص في سجله الوطني للحرفيين والحرفيات
الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي سفير فلسطين لدى لبنان

الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي سفير فلسطين لدى لبنان
وزارة الثقافة وهيئة السياحة توقعان مذكرة تفاهم للإعداد لنقل قطاع التراث من الهيئة للوزارة

وزارة الثقافة وهيئة السياحة توقعان مذكرة تفاهم للإعداد لنقل قطاع التراث من الهيئة للوزارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*