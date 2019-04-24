دعا قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد، العميد “حسین سلامي”، إلى توسيع نفوذ إیران العسكري في كل العالم
وقال سلامي: یجب توسيع نفوذنا من المنطقة إلى العالم كي لا تبقى أي نقطة آمنة لأعدائنا، مؤكداً بإن فیلق القدس موجود في شرق المتوسط والبحر الأحمر لإضعاف سيطرة أمريكا حسب زعمه.
وأضاف: تجاربنا الصاروخية مستمرة وقادرون على مواجهة الامریكیین في المیاة الخليجية.
قائد الحرس الثوري الإيراني يدعوا توسيع نفوذ إيران من المنطقة إلى العالم
دعا قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد، العميد “حسین سلامي”، إلى توسيع نفوذ إیران العسكري في كل العالم
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