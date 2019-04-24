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القيادة تهنئ فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

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القيادة تهنئ فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

القيادة تهنئ فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا
http://almnatiq.net/?p=721397
المناطق - واس

عث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

وقال الملك المفدى: ” يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار ” .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

وقال سمو ولي العهد: ” يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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