بلدية حقل تكثف جولاتها الرقابية استعدادًا لشهر رمضان المبارك

المناطق- تبوك :

أكملت بلدية محافظة حقل جميع استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك وذلك بتكثيف جهودها وأعمالها الرقابية والتفتيشية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة وضمن حملة “غذاؤكم أمانة” من قبل مراقبي البلدية بعمل جولات تفتيشية جماعية خلال فترتين صباحية ومسائية على جميع محلات بيع المواد الغذائية والمستودعات والمطاعم والمخابز.

أوضح رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبدالله بن سليم العمراني بأن البلدية أعدت خطة عمل لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية للتأكد من تطبيقها لكامل الاشتراطات الصحية ووُجه المراقبون بالعمل على مدار اليوم (صباحاً ومساءً) لتطبيق الأنظمة والتعليمات حيال المحلات المخالفة مؤكداً في الوقت ذاته بأن الحملة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.