احدث الأخبار

بلدية حقل تكثف جولاتها الرقابية استعدادًا لشهر رمضان المبارك
منطقة تبوك
 آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن الحادث الإرهابي الفاشل بالزلفي
أبرز المواد
 وزير الإسكان: القطاع العقاري في المملكة مُنظم وجاذب للاستثمار
أبرز المواد
 اختتام الجلسات العلمية لمنتدى البيئة المقام بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 القيادة تهنئ فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا
أبرز المواد
 قائد الحرس الثوري الإيراني يدعوا توسيع نفوذ إيران من المنطقة إلى العالم
أبرز المواد
 الربيعة يلتقي المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان
أبرز المواد
 وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تدشن مصليات خاصة لذوي القدرات الخاصة
منطقة المدينة المنورة
 وزير الخارجية يستقبل وزيرة مالية نيجيريا سابقاً رئيسة منظمة التحالف العالمي للقاحات
أبرز المواد
 أكثر من 20 صندوقاً للاستثمار تشارك حتى الآن في مبادرة الاستثمار الجريء من “استثمر في السعودية”
أبرز المواد
 القبض على شخصين لتورطهم في قضايا سرقة في رفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 محافظ حقل يزور الجمعية الخيرية بالمحافظة
منطقة تبوك
بلدية حقل تكثف جولاتها الرقابية استعدادًا لشهر رمضان المبارك

بلدية حقل تكثف جولاتها الرقابية استعدادًا لشهر رمضان المبارك

منطقة تبوك
آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن الحادث الإرهابي الفاشل بالزلفي

آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن الحادث الإرهابي الفاشل بالزلفي

أبرز المواد
وزير الإسكان: القطاع العقاري في المملكة مُنظم وجاذب للاستثمار

وزير الإسكان: القطاع العقاري في المملكة مُنظم وجاذب للاستثمار

أبرز المواد
اختتام الجلسات العلمية لمنتدى البيئة المقام بالمدينة المنورة

اختتام الجلسات العلمية لمنتدى البيئة المقام بالمدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة

بلدية حقل تكثف جولاتها الرقابية استعدادًا لشهر رمضان المبارك

بلدية حقل تكثف جولاتها الرقابية استعدادًا لشهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=721410
المناطق- تبوك :

أكملت بلدية محافظة حقل جميع استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك وذلك بتكثيف جهودها وأعمالها الرقابية والتفتيشية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة وضمن حملة “غذاؤكم أمانة” من قبل مراقبي البلدية بعمل جولات تفتيشية جماعية خلال فترتين صباحية ومسائية على جميع محلات بيع المواد الغذائية والمستودعات والمطاعم والمخابز.
أوضح رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبدالله بن سليم العمراني بأن البلدية أعدت خطة عمل لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية للتأكد من تطبيقها لكامل الاشتراطات الصحية ووُجه المراقبون بالعمل على مدار اليوم (صباحاً ومساءً) لتطبيق الأنظمة والتعليمات حيال المحلات المخالفة مؤكداً في الوقت ذاته بأن الحملة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

روابط ذات صلة

محافظ حقل يزور الجمعية الخيرية بالمحافظة

محافظ حقل يزور الجمعية الخيرية بالمحافظة
مستشفى الولادة والأطفال ينظم معرضا لمكافحة العدوى

مستشفى الولادة والأطفال ينظم معرضا لمكافحة العدوى
أمير تبوك يناقش الإستعدادات لبطولة تبوك الدولية

أمير تبوك يناقش الإستعدادات لبطولة تبوك الدولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*