المناطق - الجوف

الماء لا يكفي الحاجة بالجوف بهذه الكلمات طالب عدد من أهالي محافظة دومة الجندل توفير الماء ولا يقتصر على وايت واحد أسبوعيا حيث لا يكفي الحاجه موضحين أن كثير من الأحياء غير مخدومة بشبكة للمياه تغذي المنازل وتعتمد على سقايا الماء عبر الوسيلة التقليدية ” الوايت ” وطالب الأهالي إرجاع خدمة توفير المياه إلى عدد 2 وايت أسبوعيا حيث أن وايت واحد لا يكفي الحاجة خاصة وأننا في محافظة وفيرة المياه وأن الدولة حفظها الله تدعم الخدمات التنموية التي تخدم الوطن و المواطن ومنها توفير المياه بيسر و سهوله .

المواطن سالم الشراري ذكر لصحيفتكم أنه تواصل مع مدير المياه ويقول أن ” رد واحد للأسبوع فقط ” وهذه حصلت العام الماضي قبل شهر رمضان بأيام حيث وزعو ملصقات على المنازل وبعدها تم ألغاءها وكملو بردين وايت ماء ” ونأمل أن يعيدوا النظر بهذا القرار الغير مدروس فمحافظة دومة الجندل وفيرة المياه وتحتاج إلى تنظيم وإدارة .

وأضاف ابو عبدالله الشمري ” أن ولدي جاب وايت على حسابه الله يجزاه خير بس نبيك وقفتك الصحفيه معنا حتى توصل كلامنا لإدارة المياه لان هذا يكلف المواطن أكثر من طاقته وفيه ناس أيتام يا كثرهم لا يستطيعون توفير خزان أو وايت في وجه شهر الخير كن كما كنت عونا لهم وفقك الله ” .

وأضاف المواطن بشار الجبر أن المياه بالغة الأهمية ومقبلين على شهر رمضان المبارك ونحن بحاجة إلى توفير الماء لا يقل عن عدد 2 وايت بالأسبوع وسرعة إيصال الشبكة النظامية للمنازل بكثير من أحياء محافظة دومة الجندل وفيرة المياه .

كما يرجو المواطن راضي الرشيد معالجة ذلك فإن وايت واحد من المياه لا يكفي الحاجة مطالبا تفاعل المسؤولين في إدارة المياه والنظر في توفير عدد 3 وايت ماء لكل منزل وما ذلك عليهم بصعب .

وذكر كثير من الأهالي بمحافظة دومة الجندل أن هذا التقليل سيؤدي إلى ارتفاع سعر تعبئة الماء للصهريج والذي نرجو أن لا يستغل من بعض المؤسسات ومالكي صهاريج الماء في رفع سعر التعبئة .