نائب أمير جازان يقف على الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان صيد الحريد بفرسان

المناطق - فضه عطيف

وقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، على الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان صيد سمك الحريد السنوي بجزيرة فرسان يوم غد الخميس ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وذلك بشاطئ الحصيص.

واستهل سموه الجولة ميدانية بالاطلاع على اخر التجهيزات والأعمال الميدانية التي تشرف عليها امارة منطقة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للترفية والجهات المشاركة بموقع المهرجان .

كما تفقد سمو نائب أمير جازان سير العمل بمقر الاحتفال الثقافي للمهرجان ومعرض الحرف والمهن اليدوية المصاحب للمهرجان ، مستمعاً سموه لشرح مفصل عنها من محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي وأعضاء اللجان المشاركة في المهرجان.

وأعرب سمو نائب أمير المنطقة عن سعادته بما شاهده وأطلع عليه خلال الزيارة , موجهاً سموه بمضاعفة الجهود والعمل على تقديم كل ما فيه تطور وتقدم محافظة فرسان والتعريف بها عبر هذا المهرجان الذي يقصده آلاف من الزوار في كل عام , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

وكان سمو نائب أمير منطقة جازان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى جزر فرسان في جولته التفقدية لمواقع الاحتفالات قبل انطلاق مهرجان الحريد السنوي.

حضر الجولة وكيل امارة منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للمهرجان أ. عبدالله بن صالح المديميغ وعدد من المسؤولين.