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السودان.. المجلس العسكري: مستعدون لتسليم السلطة بشرط
نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو
http://almnatiq.net/?p=721430
المناطق - وكالات

أعلن المجلس العسكري السوداني أن الخرطوم بدأت بدفع ديون البلاد الخارجية. وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، “إننا مستعدون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا كانوا جاهزين”.

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري “نعمل بطاقتنا القصوى لتأمين احتياجات البلاد الضرورية”.

وأكد أنه تم نشر قوات الدعم السريع بكافة ولايات البلاد لتأمين المواطنين.

إلى ذلك، دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان قادة الاحتجاجات إلى اجتماع مساء الأربعاء، فيما تستمر التظاهرات المطالبة بتسليم السلطة لإدارة مدنية.

وجاء في بيان “المجلس العسكري يدعو قيادات قوى الحرية والتغيير لاجتماع بالقصر الجمهوري مساء اليوم (الأربعاء)”.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان، التمسك بمطلب مدنية السلطة التي ستقود عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

كما أعلنت خلال مؤتمر صحافي أنها قررت تعليق التفاوض مع المجلس الانتقالي العسكري، موضحة أن الأمر ليس تعنتاً على الإطلاق.

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