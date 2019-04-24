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نائب أمير مكة يرأس اجتماعاً لمؤسسات الطوافة والزمازمة

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نائب أمير مكة يرأس اجتماعاً لمؤسسات الطوافة والزمازمة

نائب أمير مكة يرأس اجتماعاً لمؤسسات الطوافة والزمازمة
http://almnatiq.net/?p=721433
المناطق - مكة المكرمة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً لمؤسسات الطوافة والزمازمة جرت خلاله مناقشة خطط واستعدادات المؤسسات لحج العام الحالي.
وناقش الاجتماع الذي حضره نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح ورؤساء مؤسسات الطوافة، خطط مؤسسات الطوافة والزمازمة لموسم حج العام الحالي، التي ستقدم خدماتها لأكثر مليوني حاج من مختلف دول العالم منذ وصولهم للمملكة وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين – بإذن الله -.
وبحسب العرض فإن مؤسسات الطوافة وهي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب أسيا ومؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ومؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا ومؤسسة مطوفي حجاج إيران ومؤسسة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية والزمازمة و الوكلاء و الادلاء، تقدم خدماتها لضيوف الرحمن، والتي تشمل استقبال الحجاج بمراكز التوجيه في مداخل مكة المكرمة وإيصالهم إلى مقار سكنهم والإشراف على راحتهم وتفقد أحوالهم طيلة إقامتهم وتخصيص العدد الكافي من العاملين لتطويفهم وإرشادهم إلى أمور دينهم ومعاونتهم عليها، كذلك تكليف من يصطحبهم في الطواف والسعي وبقية مناسك الحج بما ييسر للحاج أداء نسكه على الوجه الصحيح والتعاون مع المسئولين على توعية الحجاج ، ما يساعدهم على ممارسة واجباتهم وإرسال مندوبين إلى مكاتب إرشاد التائهين التابعة لوزارة الحج والعمرة لاستلام حجاجهم .
وتتولى مؤسسات الطوافة إحضار وسائط النقل المقررة للحجاج في الأوقات المناسبة لصعودهم إلى عرفات وفق الخطة العامة للحج ونفرتهم منها إلى مزدلفة ثم إلى منى ومكة المكرمة وإرشادهم إلى خيامهم المعدة لنزولهم بمنى وعرفات وكذلك سكنهم بمكة المكرمة بعد النزول ، وعدم السماح للحجاج بافتراش الشوارع والميادين وغيرها ، والتقيد بتنفيذ تعليمات الدفاع المدني.
كما تتولى توفير النظافة العامة مع المحافظة على الصحة واستلام جوازات السفر والمحافظة عليها إلى حين انتهاء إجراءات سفر الحجاج وتفقد أحوال الحجاج بصورة مستمرة وإعانتهم على إنهاء معاملاتهم لدى الدوائر الحكومية وإخطار الجهات المختصة عن الحجاج التائهين مع إخطار دوائر الأمن في حالة عدم الاهتداء إليهم أو تغيب أي منهم لمدة 24 ساعة أو تخلفه عن السفر في موعده المقرر لمغادرته ، والمبادرة إلى تبليغ أقرب مركز صحي في حالة إصابة أي حاج من الحجاج بمرض مع مساعدته عند مراجعة المستشفيات لأخذ العلاج اللازم وتزويد وزارة الحج والعمرة بمن يتوفى من الحجاج وجنسياتهم واعمارهم وأرقام جوازاتهم وما بحوزة كل واحد منهم مع إثبات مكان الحالة وسببها وشهادة الوفاة.

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