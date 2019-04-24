نائب أمير مكة يلتقي مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف

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التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الامارة بجدة، مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف اللوء الدكتور ياسر بابعير.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات القوات المسلحة في الطائف ، وخططها المستقبلية إذ تعتزم في موسم حج العام الحالي رفع الطاقه السريرية من 500 سرير إلى 653 سرير وذلك بإضافة مستشفى ميداني رابع بمشعر مزدلفه حرصا منها على الاستمرار في تقديم الخدمه والرعاية الصحية المتميزة لضيوف الرحمن .