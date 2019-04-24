أمير نجران بالنيابة يؤكد أهمية تغطية الإعلام للبطولات التي يحققها أبطال الحد الجنوبي

المناطق -اشرف العصيمي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة، أهميّة تكثيف تغطية وسائل الإعلام للبطولات والانتصارات التي يحققها جنود الوطن البواسل المرابطون على الحد الجنوبي دفاعاً عن بلاد الحرمين الشريفين وحفاظاً على مقدساتها ومقدراتها الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة الوفد الإعلامي الذي يزور المنطقة، مشيراً سموه إلى أهمية الدور المناط بالوسائل الإعلامية والقائمين عليها في نقل الحقائق خبراً وصورة من مصدرها الرسمي، والمسؤولية الوطنية التي يتحملونها للعمل للتصدي للحملات الإعلامية المغرضة التي تهدف إلى الإساءة للوطن والنيل من مقدراته ولحمته الوطنية.

وثمن أمير منطقة نجران بالنيابة حرص أبناء الوطن وتلاحمهم مع القيادة لإبراز النهضة التنموية التي تشهدها المملكة بمختلف المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله مشيداً بما تتمتع به المنطقة من تطور ونماء بمختلف الأصعدة، وما تحتويه من مقومات سياحية واقتصادية وتراثية مميزة.

وأوضح أعضاء الوفد أن زيارة الحد الجنوبي كشفت لهم منظومة عسكرية شاملة بإمكاناتها وقدراتها ما يعني احترافية وجاهزية جميع القوات العسكرية. وثمنوا حرص أمير منطقة نجران بالنيابة الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز على زيارة وسائل الإعلام في مواقع الشرف والبطولة. معربين عن شكرهم لسموه على التسهيلات التي قدمتها إمارة المنطقة وحرس الحدود والأمانة وهيئة السياحة بتوجيهات مباشرة من سموه.

* جاهزية تامة:

خلال الجولة التي رافق فيها الوفد مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة نجران العميد صالح بن عبدالله القحطاني من الخطوط الأمامية للحد الجنوبي تم إجراء عملية افتراضية لمحاولة تسلل مهربين من الجانب اليمني إلى الحدود السعودية وكيفية التصدي لهم ورصدهم عبر الوسائل الرقابية ما يؤكد يقظة رجال حرس الحدود.

* يقظة الأبطال:

وكان رجال حرس الحدود في الخطوط الأمامية في جبهة العز والفخر بكامل جاهزيتهم للتصدي لأي محاولة يائسة من قبل الميليشيات الحوثية الإيرانية من خلال المراقبة الدقيقة لخط الحدود على مدار الساعة.

وأكد العميد القحطاني، أن المرابطين الأشاوس يسطرون يوما بعد يوم أروع الملاحم البطولية في ردع كل من تسول له نفسه الاقتراب من خط الحدود الحرس موطن الرجال.

وواصل الوفد جولته للقوات العسكرية المرابطة والتي يأتي في مقدمتها الحرس الوطني حيث قام الوفد بزيارة الفوج الثامن والثلاثين وكان في استقبالهم أمير الفوج راكان بن سعود الأيداء الذي أكد الجاهزية التامة لرجال الحرس الوطني موطن الرجال في الذود عن الوطن وحماية أراضيه من خلال التمركز في الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

كما قام الوفد بزيارة للفوج التاسع والثلاثين والتقى ضباط وأفراد الفوج الذين رحبوا بزيارة الوفد بمنطقة نجران.