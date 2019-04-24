احدث الأخبار

نائب أمير منطقة جازان يُستقبل رئيس وأعضاء نادي الصواري بفرسان
منطقة جازان
 أمير نجران بالنيابة يؤكد أهمية تغطية الإعلام للبطولات التي يحققها أبطال الحد الجنوبي
منطقة نجران
 نائب أمير مكة يلتقي مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 “أمير مكة” يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يرأس اجتماعاً لمؤسسات الطوافة والزمازمة
منطقة مكة المكرمة
 السودان.. المجلس العسكري: مستعدون لتسليم السلطة بشرط
أبرز المواد
 أمير المدينة يوجه بإعادة 47 مواطنة للعمل في جامعة طيبة بعد الاستغناء عن خدماتهن
منطقة المدينة المنورة
 وزير النقل: نعمل وفق خطة إستراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات لمنظومة النقل
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يقف على الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان صيد الحريد بفرسان
منطقة جازان
 الماء لا يكفي الحاجة بالجوف
منطقة الجوف
 بلدية حقل تكثف جولاتها الرقابية استعدادًا لشهر رمضان المبارك
منطقة تبوك
 آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن الحادث الإرهابي الفاشل بالزلفي
أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يُستقبل رئيس وأعضاء نادي الصواري بفرسان

نائب أمير منطقة جازان يُستقبل رئيس وأعضاء نادي الصواري بفرسان

منطقة جازان
أمير نجران بالنيابة يؤكد أهمية تغطية الإعلام للبطولات التي يحققها أبطال الحد الجنوبي

أمير نجران بالنيابة يؤكد أهمية تغطية الإعلام للبطولات التي يحققها أبطال الحد الجنوبي

منطقة نجران
نائب أمير مكة يلتقي مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف

نائب أمير مكة يلتقي مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف

منطقة مكة المكرمة
“أمير مكة” يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز

“أمير مكة” يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز

أبرز المواد

نائب أمير منطقة جازان يُستقبل رئيس وأعضاء نادي الصواري بفرسان

نائب أمير منطقة جازان يُستقبل رئيس وأعضاء نادي الصواري بفرسان
http://almnatiq.net/?p=721457
المناطق - فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي الصواري بمحافظة فرسان المهندس محمد عبد الله عقيلي وأمين عام النادي أحمد داود ولاعبي كرة الطاولة للشباب ومدرب تنس الطاولة الكابتن أحمد المسيري، وذلك بعد تحقيق النادي للمركز الثالث لبطولة الصعود لأندية السعودية الدوري الممتاز للشباب في لعبة كرة الطاولة.
وهنأ سمو نائب أمير جازان رئيس ومنسوبي نادي الصواري بهذا الإنجاز المشرف، مؤكداً سموه أن ما حققه النادي من إنجازات متواصلة دليل على ما يزخر به وأندية المنطقة من مواهب متميزة، ستكون رافدًا مهما للمنتخبات الوطنية بكل الفئات المختلفة.
وأشار سموه إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من التقدم لجميع أندية جازان بكافة أنشطتها الرياضية المختلفة، منوهاً بما تحظى به الأندية الرياضية من دعم ورعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة ، ما أسهم في رفع مستوى الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات, سائلاً الله تعالى العون والتوفيق لنادي الصواري وأندية المنطقةً.
من جانبه أعرب رئيس نادي الصواري عن سعادة الجميع بهذه المناسبة ، ولقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعوا إليه من توجيهات.

روابط ذات صلة

نائب أمير جازان يقف على الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان صيد الحريد بفرسان

نائب أمير جازان يقف على الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان صيد الحريد بفرسان
أمير منطقة جازان يرعى فعاليات مهرجان الحريد في عامه الحالي

أمير منطقة جازان يرعى فعاليات مهرجان الحريد في عامه الحالي
28 رحلة إضافية لعبارتي جازان وفرسان تزامناً مع مهرجان الحريد بجزر فرسان

28 رحلة إضافية لعبارتي جازان وفرسان تزامناً مع مهرجان الحريد بجزر فرسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*