الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصين و3 كيانات تابعة لحزب الله

المناطق - وكالات

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على عدة أفراد وكيانات ضمن برنامج يستهدف جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وأفاد إشعار على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت بأن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني بالإضافة

إلى ثلاثة كيانات منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا.

والاثنين، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن واشنطن تسعى لقطع تدفق المال الإيراني على حزب الله اللبناني.

وأشار البيان إلى أن من بين الممولين المفترضين لحزب الله الذين تريد واشنطن معلومات عنهم، أدهم طباجة ومحمد إبراهيم بزي وعلي يوسف شرارة.

كما لفتت الوزارة الأميركية إلى أن الثلاثة مدرجون حالياً على اللائحة السوداء الأميركية “للإرهابيين الدوليين”.