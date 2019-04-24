تبوك تستقبل أول نشاط علمي للجمعية السعودية لجراحة اللثة

المناطق - تبوك - علي العميري:

اقامة الجمعية السعودية لجراحة اللثة أول نشاط علمي لها بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث وإدارة طب الأسنان، حيث كان اللقاء عبارة عن ورشة عمل بعنوان أساسيات علم جراحة اللثة وزراعة الأسنان وتطبيق عملي على انواع الغرز الجراحية واستخدماتها المتعددة وقام بإلقاء النشاط، الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحويطي رئيس قسم جراحة اللثة بمركز طب الأسنان التخصصي بتبوك والدكتور حسان كوشك رئيس التعليم المستمر وجراحة اللثة بمركز قوى الأمن بجدة، وقال الدكتور الحويطي بأن الهدف من إقامة اللقاء هو تدريب الأطباء على معرفة الحالات التي تحتاج جراحة اللثة وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، كما أفاد بأن هذه المرة الثانية لإقامة هذا النشاط حيث أنه أقيم من قبل بمدينة جدة.