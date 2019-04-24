احدث الأخبار

بالفيديو.. ماذا قال وزير الشؤون الإسلامية عن الأمير خالد الفيصل ؟
أبرز المواد
 شاهد .. فواتير المياه تصل لعشرات الآلاف.. عدادات المياه تعمل بلا توقف.. وصرخات المواطنين تتعالى
أبرز المواد
 تفكّر في أمور كثيرة؟.. حيلة بسيطة لتصفية دماغك
منوعات
 انخفاض “إيجار المساكن” 9.2 % في المملكة
أبرز المواد
 “منشآت” تُطلق حافز “تغطية تكاليف المستشار المالي المكلف من طرف الشركة المؤهلة للإدراج” في السوق الموازية نمو
أبرز المواد
 تبوك تستقبل أول نشاط علمي للجمعية السعودية لجراحة اللثة
منطقة تبوك
 الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصين و3 كيانات تابعة لحزب الله
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يُستقبل رئيس وأعضاء نادي الصواري بفرسان
منطقة جازان
 أمير نجران بالنيابة يؤكد أهمية تغطية الإعلام للبطولات التي يحققها أبطال الحد الجنوبي
منطقة نجران
 نائب أمير مكة يلتقي مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 “أمير مكة” يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يرأس اجتماعاً لمؤسسات الطوافة والزمازمة
منطقة مكة المكرمة
بالفيديو.. ماذا قال وزير الشؤون الإسلامية عن الأمير خالد الفيصل ؟

بالفيديو.. ماذا قال وزير الشؤون الإسلامية عن الأمير خالد الفيصل ؟

أبرز المواد
شاهد .. فواتير المياه تصل لعشرات الآلاف.. عدادات المياه تعمل بلا توقف.. وصرخات المواطنين تتعالى

شاهد .. فواتير المياه تصل لعشرات الآلاف.. عدادات المياه تعمل بلا توقف.. وصرخات المواطنين تتعالى

أبرز المواد
تفكّر في أمور كثيرة؟.. حيلة بسيطة لتصفية دماغك

تفكّر في أمور كثيرة؟.. حيلة بسيطة لتصفية دماغك

منوعات
انخفاض “إيجار المساكن” 9.2 % في المملكة

انخفاض “إيجار المساكن” 9.2 % في المملكة

أبرز المواد

تبوك تستقبل أول نشاط علمي للجمعية السعودية لجراحة اللثة

تبوك تستقبل أول نشاط علمي للجمعية السعودية لجراحة اللثة
http://almnatiq.net/?p=721463
المناطق - تبوك - علي العميري:

اقامة الجمعية السعودية لجراحة اللثة أول نشاط علمي لها بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث وإدارة طب الأسنان، حيث كان اللقاء عبارة عن ورشة عمل بعنوان أساسيات علم جراحة اللثة وزراعة الأسنان وتطبيق عملي على انواع الغرز الجراحية واستخدماتها المتعددة وقام بإلقاء النشاط، الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحويطي رئيس قسم جراحة اللثة بمركز طب الأسنان التخصصي بتبوك والدكتور حسان كوشك رئيس التعليم المستمر وجراحة اللثة بمركز قوى الأمن بجدة، وقال الدكتور الحويطي بأن الهدف من إقامة اللقاء هو تدريب الأطباء على معرفة الحالات التي تحتاج جراحة اللثة وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، كما أفاد بأن هذه المرة الثانية لإقامة هذا النشاط حيث أنه أقيم من قبل بمدينة جدة.

روابط ذات صلة

بلدية حقل تكثف جولاتها الرقابية استعدادًا لشهر رمضان المبارك

بلدية حقل تكثف جولاتها الرقابية استعدادًا لشهر رمضان المبارك
محافظ حقل يزور الجمعية الخيرية بالمحافظة

محافظ حقل يزور الجمعية الخيرية بالمحافظة
مستشفى الولادة والأطفال ينظم معرضا لمكافحة العدوى

مستشفى الولادة والأطفال ينظم معرضا لمكافحة العدوى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*