بالفيديو.. ماذا قال وزير الشؤون الإسلامية عن الأمير خالد الفيصل ؟

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قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، شكره إلى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة، على ما قدمه من إنجازات عظيمة، وأعمال كبيرة تنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر، مستلهما هذا العمل الدؤوب من الشخصية الفذة فيصل بن عبدالعزيز.

وقال خلال كلمته في حفل جائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة، “إنه لمن دواعي سروري واغتباطي أن أكون معكم في هذا المساء الجميل الذي يُتوَّج فيه الفائزون بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة.. هذه الجائزة المباركة والفكرة الرائدة التي تعمل على تشجيع العمل الفائق المتقن البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية، وتأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، وتشجيع توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنطقة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الإنجازات والمكاسب الطيبة للوطن والمواطن على مستوى القطاعات الحكومية والأهلية، وعلى المستوى الفردي والجماعي”.

وأضاف، “لا شك أنكم يا سمو الأمير خلف هذه النجاحات؛ فأنت قائد مبدع وربان ماهر، فَتَحْتُم الآفاق أمام أهل الإبداع؛ كي يخرجوا لنا مثل هذه المبادرات والإنجازات التي حظيت بالفوز في فروع الجائزة المتعددة؛ لتنال التكريم من يدكم الكريمة”.

وأكد الوزير آل الشيخ، أن التاريخ سيسطر اسم الأمير خالد الفيصل، بسببب الانجازات العظيمة التي قدمها، موجها له الحديث “انت عظيم وكفى”، مقدما التهنئة لكل من تسلم الجائزة في دورتها الحالية.