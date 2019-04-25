في موسكو.. الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع السنغافوري ونائب وزير الدفاع الباكستاني

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع , معالي وزير الدفاع السنغافوري الدكتور نيغ إينغ هين، وذلك على هامش مشاركة سموه بمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، خصوصاً المتعلقة بالجانب العسكري.

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع معالي النائب الأول لوزير الدفاع في جمهورية باكستان الاسلامية السيد إكرام الحق, وذلك على هامش مؤتمر موسكو للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه والجهود المشتركة في محاربة التطرف والإرهاب.