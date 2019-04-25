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نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الروسي بموسكو

نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الروسي بموسكو
http://almnatiq.net/?p=721485
المناطق - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في العاصمة الروسية موسكو معالي وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص على الشراكات الاستراتيجية في مجال التعاون الدفاعي والأمني وفرص تطويرها في شتى المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات والأوضاع في المنطقة .

حضر اللقاء معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي والملحق العسكري لدى روسيا الاتحادية العميد الركن محمد المطيري وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية.

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